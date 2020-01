Când va avea premiera serialul „House of the Dragon“, derivat din „Game of Thrones“

„House of the Dragon“ va spune povestea Casei Targaryen, strămoşii Mamei Dragonilor (foto), unul dintre personajele principale din GoT FOTO HBO

„Părerea mea este că îl vom vedea în 2022“, a declarat Casey Bloys, precizând că e cea mai bună estimare pe care o poate da, având în vedere că proiectul este în dezvoltare şi nu a fost stabilită o dată de începere a producţiei, potrivit News.ro

„Au început să scrie povestea“, a adăugat Bloys despre proiectul pe care scriitorul George R.R. Martin îl dezvoltă alături de scenaristul şi producătorul Ryan Condal.

Scris de Condal şi bazat pe cartea lui Martin „Fire & Blood“, „House of the Dragon“ are acţiunea plasată cu 300 de ani înaintea evenimentelor din „Game of Thrones“ şi spune povestea Casei Targaryen, strămoşii prinţesei Daenerys.

Serialul va fi disponibil pe HBO şi HBO Max, platformă ce urmează să fie lansată în luna mai.

„Evident, este vorba despre o producţie mare şi complicată“, a mai spus Bloys pentru Deadline , precizând că nu există nicio informaţie oficială privind distribuţia.

„House of the Dragon“ este unul dintre cele patru spin-off-uri GoT rămase în lucru la HBO, altele fiind puse în aşteptare. „Să lansăm acest serial este prioritatea noastră numărul unu. Nu există undă verde pentru altele momentan. În viitor, poate, dar acum nu există planuri. Toţi ne concentrăm pe «House of the Dragon»“, a explicat Bloys.