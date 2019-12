Când va fi lansat cel de-al doilea sezon al serialului „Narcos: Mexic“ VIDEO

Diego Luna joacă rolul lui Miguel Ángel Félix Gallardo, liderul cartelului Guadalajara. Tăcut, dar îndrăzneţ, încăpăţânat, dar inteligent, este, după toate aparenţele, un lider bun, loial prietenilor, asociaţilor şi angajaţilor lui, şi foarte ambiţios. Scoot McNairy îl joacă pe Walt Breslin, un agent DEA (Departamentul de Combatere a Drogurilor) dur, ale cărui metode nu sunt întotdeauna conform regulilor.

Sezonul al doilea continuă să documenteze greşelile, planurile proaste şi corupţia de ambele părţi ale graniţei, care au condus la un prezent periculos legat de războiul pierdut împotriva drogurilor, scrie news.ro.

La jumătatea anilor 1980, cartelul lui Félix Gallardo se dărâmă sub propria greutate, iar schimbările sociale şi politice din Mexic conduc la cele mai îndrăzneţe acte de corupţie sub conducerea unui guvern disperat.

„Narcos: Mexic“ este produs de Gaumont Television pentru Netflix. Eric Newman este producător executiv şi showrunner. José Padilha, Doug Miro, Carlo Bernard şi Andi Baiz sunt producători executivi.

Newman a transmis într-un comunicat: „Pentru a percepe nivelul actual al violenţei legate droguri din Mexic, trebuie să înţelegeţi cum a început totul şi ce rolul integral a avut America în această situaţie. Cel de-al doilea sezon «Narcos: Mexic» este o cutie a Pandorei, iar noi încă ne zbatem în zadar să îi stăpânim conţinutul chiar şi după 30 de ani”.

Din distribuţia sezonului secund mai fac parte Mayra Hermosillo („Falco“), Sosie Bacon („Here and Now“), Andrés Londoño („Fear the Walking Dead“), Alex Knight („Legion“), Miguel Rodarte („Time Share”) şi Jesse Garcia („From Dusk Till Dawn: The Series“).