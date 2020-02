Când începe sezonul 3 din „Vlad“. Serialul Pro TV, difuzat la cea mai urmărită televiziune din Bulgaria

După ce a stârnit un adevărat val de popularitate în rândul telespectatorilor şi a fost lider de audienţă în fiecare sezon, povestea răzbunării trece de graniţele României şi e momentul ca publicul din Bulgaria să fie cucerit de serialul „Vlad“.





Astfel, începând de luna aceasta, televiziunea bTV a achiziţionat licenţa „Vlad“ pentru a difuza trei sezoane din serial.





Totodată, cel de-al treilea sezon al serialului „Vlad“ va începe în România din 24 februarie.





„Au fost multe persoane care au spus că «Vlad» a fost pariul Pro TV pentru anul 2019. Eu sunt de părere că un pariu nu este un risc atunci când ai cărţi foarte bune în mână. Cu toţii ne dorim să câştigăm. «Vlad» este rezultatul unui efort susţinut al echipei, iar noi, Pro TV, suntem mai mult decât norocoşi să avem una dintre cele mai puternice şi dedicate echipe de producţie. Faptul că primim aprecieri sau că «Vlad» devine serial internaţional nu este decât o dovadă suplimentară a muncii acestei echipe fantastice. Sperăm că povestea lui Vlad va primi aceeaşi apreciere şi în alte pieţe“, a spus Antonii Mangov, Senior Programming Executive Pro TV.





Procesul de licenţiere dintre Pro TV şi bTV a fost coordonat de Eccho Rights.





„Suntem mereu atenţi la peisajul internaţional de seriale şi suntem încântaţi să vedem că proiecte noi şi cu potenţial continuă să câştige teren, indiferent de origine sau limbă. România este o piaţă fascinantă, cu o dezvoltare rapidă şi suntem mândri să prezentăm «Vlad», una dintre cele mai impresionante producţii din teritoriu. Suntem nerăbdători să ducem licenţa către audienţe internaţionale şi suntem convinşi că va avea succes în Bulgaria“, a declarat Handan Özkubat, Director of Turkish Drama şi Sales Executive for Romania and Bulgaria at Eccho Rights.