Când începe noul sezon „Câştigă România“, difuzat de TVR 2

Din 16 septembrie, „Câştigă România“ revine cu un format alert, cu mai multe premii puse în joc şi cu şanse mai mari la marele premiu: concurentul care va câştiga zece ediţii consecutiv va intra în posesia unei maşini.





Gazda show-ului, Virgil Ianţu, este gata să pună întrebări concurenţilor, de luni până joi, la ora 20.00.

„În această vară, mergând prin ţară, am avut şi eu revelaţia descoperirii unor locuri despre care am auzit prima dată la «Câştigă România». Începe un sezon nou, cu concurenţi parcă şi mai buni decât în celelalte cinci sezoane. Nu-mi vine să cred că am ajuns deja la sezonul şase. Sper să o ţinem tot aşa... Va fi un sezon foarte interesant şi cu noutăţi. Avem trei variante ajutătoare pentru concurenţi, pentru dinamismul emisiunii şi pentru a face concursul cât mai atractiv pentru cei de acasă. Sper să vă regăsiţi printre câştigători, chiar şi de acasă şi poate vă veţi convige să veniţi şi să vă înscrieţi în calitate de concurenţi. Să avem baftă în sezonul 6“, a spus Virgil Ianţu.

Trei variante ajutătoare în Regulament





„Câştigă România“ dă startul celui mai lung sezon de până acum, nu mai puţin de 62 de ediţii în care concurenţii au mai multe şanse de câştig. Modificările aduse regulamentului dau şanse mai mari în concurs celor trei participanţi. Concurenţii care urmează să părăsească competiţia vor putea să câştige sume de bani cu ajutorul unor întrebări suplimentare. Fie că iese din concurs la finalul rundei întâi sau al celei de-a doua runde, concurentul eliminat va mai avea o şansă la premii: dacă va răspunde la o ultimă întrebare cu un grad de dificultate ceva mai scăzut.





„Premiile de consolare“ vor fi de 200 de lei pentru runda întâi şi de 400 pentru runda a doua. Pe lângă păstrarea variantei „Întreabă un prieten“, în sprijinul lor mai vine şi întrebarea „Scoate-mă din judeţ“, variantă ajutătoare în caz de blocaj. Întrebarea poate fi folosită o singură dată pe parcursul concursului.

Mii de întrebări noi pentru „Câştigă România“





Pentru fiecare sezon „Câştigă România“ se pregăteşte un nou set de întrebări. Astfel, până la debutul primei ediţii peste 5.000 de întrebări noi au fost introduse în sistemul celui de-al şaselea sezon. Pe lângă acestea, variantele ajutătoare „Câştigă România“ şi „Scoate-mă din judeţ“ au necesitat conceperea unei baze suplimentare. Până acum sunt gata 500 de întrebări şi circa 500, în stand by.

Despre „Câştigă România“ Producţie 100% românească a Televiziunii Române împreună cu compania Zucchero Media, „Câştigă România“ este o emisiune-concurs de cultură generală difuzată la TVR 2, prezentată de Virgil Ianţu. În fiecare ediţie, în platoul emisiunii se află trei concurenţi. Calculatorul alege de pe harta României un judeţ de graniţă ca punct de plecare, iar misiunea celor aflaţi în concurs este să ajungă într-un alt judeţ, tot de graniţă. Pentru a merge mai departe, participanţii trebuie să răspundă corect la întrebări de cultură generală ce au legătură cu judeţele „prin care trec“. Concurentul care reuşeşte să câştige zece ediţii consecutive, maximum de ediţii la care poate participa prin regulament, intră şi în posesia marelui premiu „Câştigă România“, un autoturism.

