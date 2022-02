Bobonete a dat al treilea Golden Buzz la "Românii au Talent"

Raisa Radu este o tânără, de 12 ani, care a învăţat singură să cânte şi a depăşit numeroase obstacole în viaţa sa, punându-şi emoţiile trăite în cântecele pe care le interpretează.

"Mă susţine mama mea, ea a fost singura care mi-a dat acest imbold să mă apuc şi să mă ţin de treabă, să repet, că poate ajung undeva cu asta.La un an şi jumătate, tatăl meu a plecat şi şi-a refăcut viaţa într-un oraş din oraşul meu. Nu ştiu unde lucrează, nu ştiu ce face. Mă mai întâlnesc uneori cu el la mine în oraş, ne salutăm, dar nimic mai mult.", a declarat Raisa la testimonial.

Raisa a oferit un moment plin de emoţie şi sensibilitate fapt care l-a făcut pe Mihai Bobonete să acorde primul său Gonden Buzz în calitate de jurat.

”Nu înţeleg cum un copil de 12 ani poate să transmită atât de bine sau să găsească calea să mă răscolească pe mine ca adult şi cred că şi pe mulţi de acasă. Tu care cânţi muzică aşa cum ai cântat tu şi o piesă de genul ăsta, o transmiţi sută la sută, mă întreb oare dacă nu e cumva un miracol, dacă nu e peste un talent. Eu nici nu am auzit instrumentele, am auzit doar vocea şi vocea ei se ducea mai mult de percepţie, nu ştiu cum să vă spun. Şi background-ul meu pe care vi l-am spus cu soţia, cu povestea mea de iubire, nu mai are legătură. Totul este despre momentul ăsta care m-a răscolit total. La 12 ani, datoria mea e să spun lumii, fiţi atenţi la fata asta, nu e orice copil, are ceva. Cred că tu meriţi mult mai mult decât patru de DA”, a spus Bobonete înainte de a apăsa butonul de Golden Buzz.