Au început filmările pentru noul show de muzică de la Pro TV. Primele imagini de pe grandiosul platou FOTO

Într-un decor aparte, în Varşovia, interpreţi din toată ţara vor încerca să-i convingă pe cei 100 că pasiunea pentru muzică nu are bariere, nu se diferenţiază în funcţie de gen, vârstă sau ocupaţie.

„Gata, am început treaba. Cei 100, juriul, sunt foarte concentraţi şi dedicaţi, Lori este efervescentă, studioul este fenomenal... până aici totul pare că se aşază foarte bine. Suntem nerăbdători să intrăm în pâine şi să dăm cei 50.000 euro celui sau celei care va reuşi să arate că face cel mai tare şi complet spectacol. Ne bucurăm de muzică şi de reacţiile pe care le au cei 100, care formează cel mai exigent şi divers juriu din lume“, spune Cabral, gazda show-ului „Cântă acum cu mine“.

Rolul celor 100 este să valideze fiecare moment prezentat, să se ridice în picioare şi să cânte alături de concurenţii care reuşesc să transmită cât mai multă emoţie si energie. Cei 100 nu vor judeca doar voce, ci întreaga reprezentaţie, elementul cheie fiind atmosfera pe care participanţii reuşesc să o creeze în minutele în care se află pe scenă. Împreună cu Loredana, căpitanul lor, cei 100 vor decide dacă momentul fiecărui interpret care intră pe scena Cântă acum cu mine poate fi memorabil sau nu.

Despre formatul emisiunii

„Cântă acum cu mine (All together now)“ este un format TV internaţional în care fiecare concurent care intră pe scenă trebuie să facă tot posibilul să-i convingă pe cei 100 de muzicieni să cânte alături de el. Vocile care se alătură momentului reprezintă scorul fiecăruia, iar cel care obţine cel mai bun scor ajunge în marea finală şi poate câştiga marele premiu de 50.000 de euro.

Profesionişti sau amatori, artişti solo sau grupuri, fiecare dintre aceştia, cu stilul propriu, va încerca să cucerească inimile celor 100 de juraţi şi să se califice în marea finală. Membrii juriului rămân constant în competiţie, reprezentând un grup divers de cântăreţi, fiecare cu stilul şi cu preferinţele lui. Având voci uriaşe şi opinii la fel de mari în ceea ce priveşte muzica, membrii juriului vor avea reacţii umitoare, diferite de la un concurent la altul.

Formatul All Together now a fost difuzat prima dată de BBC in Marea Britanie, după care a fost achiziţionat de nouă ţări printre care Brazilia, Australia şi de alte ţări din Europa. Acest format a fost creat de Remarkable TV, parte din Endemol Shine Group.