Asia Express 2019, la start. Detalii inedite de la filmări: câte kilograme au slăbit vedetele, cine a ajuns la secţia de poliţie şi incidente: „Ce am văzut aici e şocant“

Filmările pentru cel de-al doilea sezon al reality show-ului au avut loc anul acesta în Sri Lanka şi India, unde nouă perechi de vedete şi-au dorit să străbată Drumul Elefantului pentru a ajunge la premiul de 30.000 de euro şi pentru a trăi experienţa vieţii lor. Fiecare pereche a avut la dispoziţie un euro pe zi şi trebuia să îşi găsească singuri mâncare, cazare şi transport.

În noua aventură „Asia Express“ au fost parcurşi peste 4000 de kilometri de către cele nouă perechi de vedete – Jojo şi Paul Ipate, Anca Sigartău şi fiul ei, Ana Morodan şi Adrian Teleşpan, Cosmin Seleşi şi Şerban Copoţ, CRBL şi Oase, Ruby şi iubitul ei, Cocuţa şi Bogdan Boantă, Margherita de la Clejani şi Iuliana Luciu şi Bianca Drăguşanu şi sora ei.

Ei sunt cei care luptă pentru premiul cel mare sub atenta îndrumare a prezentatoarei Gina Pistol şi a ajutoarelor sale, foştii concurenţi Liviu Vârciu şi Andrei Ştefănescu.

Cifre impresionante la Asia Express 2019

Cifrele show-ului ale cărui filmări au durat două luni şi desfăşurarea de forţe sunt impresionante. Echipamentul tehnic a cântărit peste două tone şi a fost închiriat un avion special pentru transportarea lui.

Echipa care lucrează pentru acest proiect, coordonată de Mona Segall, producător general, şi de Robert Lionte, producător executiv, este formată din peste 200 de oameni de diverse naţionalităţi: români, spanioli, indieni, argentinieni, thailandezi, francezi.

Concurenţii au fost filmaţi non-stop, rezultând aproape 3500 de ore de filmare.

Cursa a fost extrem de solicitantă, aşa că vedetele au suferit pierderi consistente în greutate: peste 50 de kilograme, dintre care 10 au fost pierdute numai de CRBL.

Câte kilograme au slăbit vedetele la Asia Express 2019

Drumul Elefantului a fost extrem de solicitant şi pentru Ana Morodan, contesa digitală care s-a întors cu 8 kilograme mai puţin. Scriitorul Adrian Teleşpan, cel care i-a fost coleg de echipă, a resimţit şi el presiunea concursului, care l-a „costat“ 6 kilograme şi jumătate.

Ruby şi iubitul ei Robert au dus şi ei dorul mâncării de acasă şi au slăbit 5, respectiv 7 kilograme. Robert s-a confruntat şi cu o toxiinfecţie alimentară, care a accelerat pierderea kilogramelor.

Bogdan Boantă nu s-a adaptat nici el foarte bine la alimentaţia din Asia, iar asta cumulat cu efortul fizic l-au lăsat fără 4 kilograme. Mâncarea foarte condimentată a fost într-un final o problemă pentru toate vedetele şi asta s-a resimţit în greutatea cu care au revenit în ţară. Paul Ipate a slăbit 3 kilograme, Teodor, fiul Ancăi Sigartău, a slăbit 5 kilograme, iar Jojo şi Iuliana Luciu câte 2-3 kilograme.





O secţie de poliţie şi un grajd plin de capre, locuri de cazare pentru vedetele de la Asia Express 2019

Având la dispoziţie un singur dolar pe zi, vedetele au fost nevoite să îşi găsească singuri cazare şi au avut astfel parte de cele mai ciudate experienţe. Ruby şi iubitul ei au fost primii care au hotărât să doarmă la cort, după ce iniţial au petrecut o seară pe care spun că nu o vor uita niciodată. „În Sri Lanka, după multe ore de căutări, cineva ne-a primit peste noapte. Ne-au spus însă că în ziua respectivă le-a intrat un şarpe în casă şi nu au reuşit să îl găsească. Am rămas acolo pentru că nu mai aveam unde să ne ducem, dar Robert nu a dormit toată noaptea“, a povestit Ruby.

Ana Morodan a avut şi ea parte de nopţi de neuitat: „Într-o seară am dormit într-un fel de casă, era mai degrabă un grajd, pe un pat de campanie şi cu multe capre lângă noi“.

De vieţăţi au avut parte şi ceilalţi concurenţi: Jojo şi Paul Ipate s-au trezit plini de furnici, Oase şi CRBL cărau gândacii de pe pernă, iar Cocuţa şi Bogdan Boantă au dormit într-o sală a unei şcoli, aflată undeva la subsol, unde era plin de gândaci.

Una dintre cele mai interesante cazări a fost „revendicată“ de Iuliana Luciu şi Margherita de la Clejani, care şi-au petrecut noaptea într-o secţie de poliţie în Sri Lanka, unde de altfel se aflau şi 30 de deţinuţi.

În Asia Express 2019, vedetele au dat maşinile de lux pe mijloace de transport dintre cele mai ciudate

Şi traficul a fost o adevărată provocare pentru cele nouă perechi de vedete care au pornit în „Asia Express“. Lipsa regulilor de circulaţie, haosul de pe străzi, varietatea mijloacelor de transport – de la tuk-tuk-uri la căruţe, biciclete sau scutere –, toate acestea au devenit nişte obstacole pentru vedetele aflate în cursă, dar şi pentru cameramanii şi reporterii care i-au urmărit în toată această aventură.

Au parcurs cei peste 4000 de km pe drumuri desfundate, pe drumuri super aglomerate, pe drumuri cu ciudăţenii la tot pasul şi mereu într-un zgomot infernal, pentru că orice şofer din această zonă foloseşte claxonul cel puţin o dată la 2-3 minute.

„Mi-a fost dor de traficul din Bucureşti, mi-a fost dor de regulile de circulaţie! Dacă ai impresia că ambuteiajele din capitală sunt ceva grav, vii puţin în India şi îţi trece. După experienţa asta, am zis că nu o să mai claxonex pe nimeni, niciodată!“, a mărturisit Şerban Copoţ. „Claxonul este un limbaj morse al localnicilor. Aşa comunică, aşa anunţă că intră în depăşire, aşa anunţă că schimbă direcţia de mers. Tot ce am văzut aici e şocant“, au povestit CRBL şi prietenul lui, Oase.

Din lipsa regulilor clare de circulaţie şi din cauza haosului de pe şosele nu au lipsit nici incidentele: accidentele întâlnite pe drum sau accidentele în care au fost implicaţi membrii ai echipei. „Maşina în care ne aflam a lovit un tuk-tuk, pe care l-a aruncat practic într-un şant. Din fericire nu au fost victime, pentru că nu avea viteză foarte mare, dar în prima fază oamenii s-au adunat şi au început să bată cu pumnii în maşină. A fost şocant“, povesteşte unul dintre reporteri.

Autostopul în Sri Lanka şi India s-a dovedit, de asemenea, a fi o sarcină foarte dificilă. Să găseşti o masină care să fie dispusă să te ia fără niciun ban, a fost fără doar şi poate una dintre cele mai complicate misiuni. Dar vedetele n-au stat pe gânduri şi au dat maşinile de lux pe mijloace de transport care de care mai ciudate.

„La un moment dat am mers cu o maşină de tuns iarbă. Chiar dacă sună ciudat, când eşti în cursă, te foloseşti de orice mijloc de transport ca să înaintezi fie şi câteva sute de metri. Toată nebunia asta e parte din frumuseţea concursului“, povesteşte Şerban Copoţ.

Bianca Drăguşanu a ajuns chiar într-o remorcă plină cu nuci de cocos. „Ultima oară am mers cu un Bentley“, declara ea în timp ce îşi căuta un loc printre nucile de cocos.

Jojo şi Paul Ipate s-au confruntat şi ei cu o situaţie mai puţin obişnuită, atunci când au descoperit că maşina care a acceptat să îi ducă era plină cu condamnaţi, care aveau cătuşele la mâini.

Gina Pistol, prezentatoarea Asia Express 2019: India este frumoasă, dar şi şocantă

„Asia Express“ a fost o aventură nu doar pentru concurenţi, ci şi pentru prezentatori. În cele două luni de filmări, Gina Pistol a avut un regim de armată: trezit la 3-4 dimineaţa, stat în soare sau ploaie, mâncat pe apucate. Sri Lanka şi India s-au dovedit a fi două destinaţii complicate, chiar dacă exotismul peisajelor şi al cuturii tind să îţi atragă mai mult atenţia.

Frumoasa prezentatoare era nevoită să se trezească în fiecare zi înaintea tuturor, pentru a-şi pregăti părul şi machiajul pentru ziua de filmare. Blondă, cu ochi albaştri, Gina a fost o adevărată atracţie pentru localnici care, imediat ce o vedeau, veneau grupuri-grupuri pentru a-şi face poze cu ea. Ba mai mult, rămâneau după aceea minute bune doar să o privească, dacă se putea cât mai aproape de ea. „Cred că în ţară n-am făcut atâtea poze câte am făcut în India!“, povesteşte ea.

India şi Sri Lanka sunt două lumi complet diferite faţă de ce cunoaşte, faţă de ce i se pare firesc oricărui european. De la mâncare la mod de viaţă, totul a fost complet surprinzător. „Cea mai mare surpriză am avut-o într-o zi de filmare când am văzut unde spălau vasele din care noi am mâncat… într-un râu, un râu în care spălau şi covoare, haine şi cai!“, a mai povestit Gina.

Gina Pistol a mărturisit că a aşteptat cu nerăbdare să cunoască obiceiurile şi să descopere locurile spectaculoase ale Indiei, însă cu toate acestea recunoaşte că a fost surprinsă la fiecare pas: „Este greu să spun doar câteva cuvinte despre această ţară. Are momente când te şochează, are momente când o iubeşti, când te saturi de ea sau te face curios... şi tot aşa. India este interesantă, îmi doream foarte tare să ajung. Toţi care au fost aici mi-au zis că o să fie şocant, dar că ulterior ajungi să o îndrăgeşti şi chiar aşa şi este. Eu încerc să mă bucur de fiecare lucru pe care India mi-l arată“.

Fără doar şi poate, „Asia Express“ le oferă concurenţilor o adevărată aventură, însă acelaşi lucru se poate spune şi despre întreaga echipă implicată în proiect: „Nu este greu doar pentru concurenţi, ci pentru toată echipa. Pentru operatori, care aleargă cu camerele după concurenţi, pentru reporteri care sunt alături de vedete. Pentru concurenţi este mult mai greu în acest sezon. În Sri Lanka ne-am lovit de umiditate extrem de mare, iar în India am prins zone în care era foarte, foarte cald. Când stai acasă pe fotoliu şi te uiţi la televizor, ai impresia că poţi face şi tu asta. Dar este greu. De multe ori ei nu se odihnesc noaptea şi încep o nouă zi în care trec prin aceleaşi provocări: autostop, misiuni....“, a mai declarat Gina.

