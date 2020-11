Antena 3 şi România TV, amendate pentru derapajele din timpul alegerilor: „Au fost agenţi politici mai puternici decât PSD-ul”

România TV şi Antena 3 au avut mai multe emisiuni în care au prezentat un film cu persoane într-o cameră, unde erau saci cu voturi, în seara alegerilor din 27 septembrie. Cele două televiziuni induceau ideea că alegerile au fost fraudate în defavoarea candidatului PSD Dan Tudorache şi în favoarea candidatei Clotilde Armand, scrie Pagina de Media.

Membrii CNA au vizionat secvenţe ale emisiunilor din 29 şi 30 septembrie, respectiv din 1 până în 10 octombrie. Au fost multe emisiuni în care au apărut doar reprezentaţi PSD, printre care Gabriela Firea şi Daniel Tudorache (direct implicat în aceste alegeri din Sectorul 1).

Reprezentaţii USR au făcut sesizări pentru cele două televiziuni, fiindcă nu au cerut punct de vedere şi drept la replică, abordând subiectul doar cu declaraţii din partea PSD, notează sursa citată.

Astfel, membrii CNA au decis amendarea postului Antena 3 cu suma de 25.000 de lei, iar România TV a fost sancţionată cu o amendă de 10.000 de lei.

Antena 3 a strigat prima dată "hoţul!"

Dorina Rusu şi-a expus punctul de vedere şi a punctat că în emisiunile de la Antena 3 a fost vorba de o lipsă de imparţialitate, iar postul Intact ar fi „inventat o realitate pararelă”.

"Ce se întâmplă aici este că un post de televiziune a iniţiat o discuţie la fraudă care nu a fost dovedită, că a dat şi alte declaraţii este altceva, dar ceea ce se întâmplă cu acest post a fost s-a plasat de o parte a bătăliei politice de această dată. Antena 3 a iniţiat chestia asta. Ceea ce am văzut pe post este că Antena 3 a iniţiat un subiect pentru care ancheta nu a dovedit nimic în sensul său. A vrut să inventeze o realitate pararelă.”, a declarat Dorina Rusu.

„S-a văzut limpede cum două dintre televiziuni pe subiectul ăsta cu fraudă, au fost furaţi Tudorache şi Firea, Antena 3 şi România TV parcă au strigat mai tare decât PSD-ul. Atât de încrâncenate au fost", a susţinut şi Cristina Pocora, membru CNA.

Ea a continuat: "Dacă la celelalte trei televiziuni (n.r. B1, Digi24, Realitatea Plus) am văzut că ştirea, dezbaterea, subiectul, lucru încă neclarificat - şi anume cine a câştigat alegerile - a fost dezbătută cu un echilibru, prezentând ambele variante, din ambele părţi câte un punct de vedere, aici am văzut cum verdictul era dat, şi au fost furaţi şi Firea şi Tudorache. Mi s-a părut că Antena 3 şi România TV au fost agenţi electorali mai puternici decât a fost PSD-ul în această perioadă care a trecut după exprimarea votului.”