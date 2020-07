Antena 1 anunţă o nouă emisiune. Liviu Vârciu va prezenta din 4 august un show de dating

Rămân cu tine este un show de întâlniri provocator, electrizant şi amuzant, în care primele impresii chiar contează. Douăzeci de domnişoare care ştiu exact ce vor de la un bărbat îşi pot găsi partenerul dorit prin intermediul acestei emisiuni.

Potenţialii parteneri care apar în faţa lor vor trebui să le impresioneze nu doar din punct de vedere fizic, ci şi prin atitudine, preocupări, fel de a fi, hobby-uri urmând ca, în final, dacă vor trece cu bine de toate aceste “hopuri”, să iasă la o întâlnire. În urma acestei întâlniri, se va decide dacă cei doi rămân sau nu împreună.

“Emisiunea asta s-a născut din motive serioase. Oamenii fac o grămadă de lucruri într-o zi obişnuită, încât nu mai au timp să se găsească. Şi aici intervenim noi, îi aducem împreună, îi ajutăm să se cunoască şi le dăm ocazia să spună “Rămân cu tine!”, spune Liviu Vârciu, prezentatorul emisiunii.

În ultimii 20 de ani, formatul Take me out a fost realizat aproape pe tot mapamondul, bucurându-se de un mare succes în ţări precum Marea Britanie, Germania, Danemarca, Italia, Olanda, Canada, Indonesia, Coreea, Irlanda, Thailanda, Franţa, Belgia, China sau Australia.