Angel Popescu, cunoscut din „Mondenii“, joacă în serialul de comedie de la Antena 1, „Mangaliţa“: ce spune actorul despre personajul său

Actorul Angel Popescu, pe care telespectatorii Antenei 1 îl vor putea vedea duminică, 29 septembrie, de la ora 20.00, în primul episod al serialului de comedie „Mangaliţa “, în rolul lui Marcel, soţul directoarei economice Doina Rogojinaru, spune despre personajul său că reprezintă o tipologie clasică de bărbat ţinut sub papuc, care are din când în când crize de personalitate.

„Marcel îşi iese din matcă destul de rar, dar asta nuanţează cumva personalitatea lui. E crescut la ţară şi şi-a făcut un loc al lui în care creşte păsări. Aceasta e oaza lui de linişte. E dominat în totalitate de Doina, soţia lui, şi nu are un serviciu. Un motiv în plus pentru Doina pentru a-l manipula aproape în orice situaţie“, spune Angel Popescu.





„Marcel face paradă de masculinitate, dar e clar sub papuc. E un tip sensibil şi îi place să crească păsări. Iubeşte foarte mult şahul, a fost în tinereţe un campion zonal la şah, dar acum nu mai poate participa la concursuri pentru că nu e lăsat de Doina“, a adăugat actorul despre personajul său.

Doina şi Marcel FOTO Antena 1

„Lui Marcel îi înţeleg sensibilitatea. Pasiunea pentru şah nu o am, dar am pasiunile mele. Eu îmi apăr întotdeauna personajele şi le dau dreptate, pentru că aşa cred eu că trebuie abordat un rol. Aşadar, nu există ceva care să nu-mi placă la Marcel“, mai spune el.

Marcel (Angel Popescu) FOTO Antena 1

Angel Popescu a mărturisit că a fost junior la Dinamo, unde a jucat la nivel profesionist în perioada 1989-1990. În afara scenei şi a platourilor de filmare, actorul se uită la filme bune, care să-l emoţioneze, gen trilogia „Naşul“, „Tăcerea mieilor“ şi „Mai bine nu se poate“.

„Îmi mai place să ascult muzică rock, în special Metallica, formaţia mea favorită, pe care am văzut-o în concert de patru ori. Îmi place fotbalul, acum mai mult ca spectator, dar am jucat fotbal. E o pasiune care datează din copilarie, căci am fost la juniori, la Dinamo, unde am jucat la nivel profesionist între 1989-1990. Nu gătesc. Dacă intru în bucătărie fac atac de panică. Aş fi fost cel mai prost bucătar din lume, sunt un antitalent total. Îmi place însă mult la şuetă cu prietenii, să râdem şi să bem un şpriţ“, mai spune el.

„Mangaliţa este o satiră a realităţii din administraţia locală a oraşelor mici, precum şi a societăţii din aceste oraşe. Am vrut să fim cât mai aproape de comicul involuntar al funcţionarilor publici, aşa că multe situaţii sunt inspirate din realitate. Vorbind despre personaje, este imposibil ca vreun cetăţean al României să nu fi dat nas în nas cel puţin cu o parte din personajele din Mangaliţa“, spune producătorul general Gabriel Popescu. Ca să supravieţuiască politic şi administrativ, mai exact, ca să prindă cel de-al optulea mandat consecutiv în fruntea urbei, domnul primar al Mangaliţei, Stelian Manole, trebuie să organizeze el însuşi o mică revoluţie. Astfel, viaţa locuitorilor oraşului Mangaliţa e dată peste cap de intrigile politice, administrative, mafiote şi amoroase ale anturajului extrem de colorat şi comic al domnului primar. Personajul principal al producţiei este Teo Corban, cunoscut pentru apariţiile din „A fost sau n-a fost“ şi „Ai noştri“, care joacă rolul primarului din Mangaliţa. Din distribuţie mai fac parte actorii Alex Bogdan (poliţist), Angel Popescu (lucrător la primărie), Andreea Bibiri, Alina Berzunţeanu, Ştefan Pavel, Pavel Bîrsan, Nicu Banea şi Constantin Puşcaşu. Serialul este regizat de George Dogaru, care a fost regizor la „Mondenii“, în formula de la Prima TV, dar şi la „Atletico Textila“ şi la „Ai noştri“, producţii difuzate de Pro TV.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: