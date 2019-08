Andi Vasluianu, protagonistul serialului „Profu'“, dezvăluiri din culisele noii producţii de la Pro TV: „Mi se pare extrem de educativ“

Pro TV va difuza în această toamnă un nou serial de comedie, „Profu'“, în care unul din rolurile principale va fi interpretat de Andi Vasluianu.

Actorul, care îl va juca pe Mihai Iacob (Mişu), un profesor nonconformist care depăşeşte rutina de predare şi îşi pune astfel amprenta pe educaţia elevilor lui dintr-o clasă cu probleme, a dezvăluit, într-un interviu pentru Pro TV , detalii din culisele noului proiect.

„Mi se pare extrem de educativ. E despre a oglindi nişte situaţii“, spune Andi Vasluianu despre serialul care se va concentra pe subiecte sensibile precum droguri, bullying, discriminare, sarcini nedorite.

Actorul a vorbit şi despre sursele lui de inspiraţie în conturarea personajului: „Cinstit, cred că prima sursă de inspiraţie e scenariul, după care se întâmplă lucruri: din scenariu ajungi să te duci cu atenţia către altceva, către societate, către ce se întâmplă şi aduni ori din memoria afectivă, ori din ce mai vezi. Profu’ nu e un personaj care să presupună genul acela de pregătire, doar când e vorba despre fizică stau la discuţii cu nevasta-mea, pentru că e deşteaptă. Ea e partea deşteaptă a familiei“.







Andi Vasluianu FOTO Pro TV

Vasluianu a povestit o întâmplare amuzantă de pe vremea când era la liceu, când i-a şoptit unui coleg, care era ascultat la biologie, răspunsul greşit, iar acela a luat nota 2: „Eram la seral, eu am făcut liceul la seral, din clasa a 11-a până în a 13-a, şi acolo erau elevi de toate vârstele. Ştiu că l-a ridicat pe un coleg, la biologie, şi l-a întrebat care sunt glandele anexe, iar eu i-am şoptit aşa, uşor: «limba şi dinţii». Nu sunt astea, evident! Şi el a zis foarte sigur pe el ce i-am şoptit eu şi a luat 2. Glume de genul ăsta îmi plăcea să fac cu cei care erau mai puţin pregătiţi“.

Rebel şi carismatic, Mişu e ca un magnet pentru elevii cu probleme. Prin metode mai puţin ortodoxe de predare şi rezolvare a problemelor, „Profu'“ reuşeşte să depăşească toate situaţiile ciudate la care e expus. Mai mult, această abordare câştigă inimile elevilor pe care-i îndrumă.

În timp ce toţi ceilalţi profesori şi-au pierdut speranţa că cineva ar putea îmbunătăţi performanţa elevilor dintr-o anumită clasă, personajul Mişu, un profesor de fizică, chimie şi sport acceptă provocarea. Prin metode neconvenţionale, el va încerca să-i apropie pe liceeni de studiu, dar le va fi şi sprijin în problemele cu care aceştia se confruntă cel mai des: dependenţa de substanţe interzise, bullying, discriminare sau sarcini nedorite.

„Ce m-a atras la proiectul acesta a fost exact chestia asta educaţională: pe lângă umor, mulţi puştani se vor regăsi în problemele pe care le vom atinge, se vor oglindi în ceea ce se întâmplă în serial, pentru că «Profu’» încearcă să-i ajute chiar şi în afara şcolii. Asta mi se pare extrem de atractiv! Cei care vor urmări «Profu’» vor putea spune: «Mi s-a întâmplat şi mie şi a fost un profesor care a fost alături de mine în treaba aia!». Fiecare dintre noi are un profesor care i-a rămas în suflet pentru că s-a implicat mai mult. La filmări, am stat cu puştii din cast şi am înţeles cât de frumoşi sunt, ce visuri, ce căutări au şi-mi imaginam cum ar fi să fiu profesorul lor pe bune, nu doar în serial. Sunt sigur că aş învăţa mai mult eu de la ei decât ei de la mine“, a spus Andi Vasluianu despre serial

„Profu'“ este o comedie dramatică adaptată după serialul „Der Lehrer“, difuzat în Germania şi Ungaria, sub licenţa Sony..

