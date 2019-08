Anamaria Prodan revine la Pro TV: când va fi difuzată prima ediţie a noului sezon „Gospodar fără pereche“

Peţitoarea Anamaria Prodan Reghecampf a fost în această vară ocupată să găsească o recoltă de gospodari. „După doi ani de «Gospodar fără pereche» încheiaţi cu două nunţi, vă daţi seama că am planuri mari şi pentru gospodarii din noul sezon“, spune Anamaria Prodan.

Joi, 12 septembrie, de la ora 21.30, Pro TV difuzează primul episod din noul sezon „Gospodar fără pereche“, în care vor fi prezentaţi toţi bărbaţii în căutarea jumătăţii mai bune.

Nu-i uşor să găseşti bărbaţi frumoşi, muncitori, tineri şi zvelţi, care să-şi dorească o familie, dar să fie şi vrednici de una. Misiunea Anamariei nu a fost uşoară şi a trebuit să fie atentă la absolut toate detaliile, să-i „descoasă“ pe toţi şi să-şi dea seama dacă intenţia lor este reală şi dacă merită să intre în competiţie pentru câştigarea inimilor fetelor.

„La fel ca în fiecare an, caut recolta perfectă de bărbaţi harnici, descurcăreţi, frumoşi şi speciali, care să convingă doamnele şi domnişoarele că sunt perfecţi pentru ele. Şi, la fel ca în fiecare an, am adunat bărbaţi numai unul şi-unul! O să-i cunoaşteţi pe 12 septembrie, la Pro TV. Fetelor, vă spun ca anul ăsta să fiţi cu ochii pe ei şi să vă înscrieţi, nu o să fie deloc uşor să puneţi mâna pe gospodarii mei! Vă spun cu mâna pe inimă că fiecare dintre ei are un stil irezistibil şi că va trebui să le demonstraţi că-i meritaţi“, a spus Anamaria Prodan Reghecampf, gazda emisiunii.

Imediat după difuzarea ediţiei de prezentare a gospodarilor urmează perioada de înscrieri pentru doamnele şi domnişoarele interesate de gospodarii aleşi de Anamaria Prodan Reghecampf, care va fi şi în cazul lor la fel de pretenţioasă.





