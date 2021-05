Cine este Ana Maria Mărgean, câştigătoarea celui de-al 11-lea sezon „Românii au talent” VIDEO

Vineri, 28 mai, concursul "Românii au talent" şi-a desemnat marele câştigător. 11 concurenţi au urcat pe scenă cu dorinţa de a câştiga titlul şi premiul în valoare de 120.000 de euro, însă doar unul a fost declarat învingător: Ana Maria Mărgean.

„În primul rând vreau să îi mulţumesc Andrei, că a apăsat Golden Buzz-ul şi am ajuns în finală. Le mulţumesc oamenilor care m-au votat, profesorilor de canto şi ventrilocie, dar şi familiei”, a spus Ana, după ce a aflat că esti marea câştigătoare.



„Am senzaţia că am văzut şi câştigătorul sezonului 11. Eşti de departe cel mai spectaculos număr pe care eu l-am văzut”, a spus atunci Florin Călinescu. Trebuie să veniţi în semifinală, direct. Eşti de aur”, a spus Andra după numărul fetiţei de 11 ani. „Nu îmi vine să cred ce am văzut”, a spus şi Smiley.

„Arta de a vorbi fără să îţi mişti buzele am descoperit-o acum doi ani pe YouTube şi am început să o practic în perioada carantinei când toată lumea era blocată în casă. Am început cu voci, cu exerciţii de dicţie şi am evoluat.

Am început să confecţionez păpuşi din şosete, iar anul acesta am primit-o pe Lizi. M-am gândit că aici este cel mai potrivit loc să se lanseze”, a explicat fetiţa.