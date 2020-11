Ana-Maria Ababei nu vrea să mai audă de Ana Lesko: „Voi alege să am lângă mine doar oameni de calitate“

Ana-Maria Ababei (25 de ani) este cea mai nouă concurentă ieşită din reality-show-ul „Ferma: Orăşeni versus săteni“, de la PRO TV. Cântăreaţa de muzică populară s-a făcut remarcată de la vârsta de 7 ani, iar în anul 2015 a participat la Vocea Romaniei.

Într-un interviu acordat revistei Click, Ana Maria a vorbit despre experienţa la „Ferma“.

„Am fost încântată de acest proiect încă de la început. Ştiam că cei din echipa ProTv sunt oameni faini, profesionişti, aşa că am zis “da” şi m-am simţit onorată pentru faptul că am fost aleasă dintr-o listă numeroasă de posibili participanţi. Deşi nu ştiam ce mă aşteaptă acolo şi nici nu mai avusesem înainte vreo experienţă similară, am acceptat provocarea cu bucurie“, a spus cântăreaţa.

În ceea ce priveşte relaţiile cu ceilalţi concureţi, tânăra spune că nu vrea să mai păstreze legătura cu Ana Lesko.

„Ca de fiecare dată, voi alege să am lângă mine doar oameni de calitate. Vă zic şi cu cine nu voi mai vorbi după terminarea emisiunii, dar numai dacă promiteţi că scrieţi cu litere mici, ca să nu fie sesizabil. Anna Lesko.“

Când a ieşit din concurs, şi-a luat maşina şi a plecat direct spre Constanţa, la iubitul ei. „Am oprit în prima benzinărie şi mi-am luat cafea şi ciocolată. A fost tare ciudată senzaţia. Parcă nu mai ştiam să conduc... mă minunam când vedeam maşini pe stradă. După ce am ajuns, nu puteam să dorm. Mâncam tot ce pofteam şi parcă mă aşteptam în orice moment să apară Cristi Bozgan şi să merg la un antrenament. A doua zi dimineaţă, m-am ridicat din pat pe la 7:00 cu gândul că trebuie să mulg vaca. Şi povestirile pot continua... concluzia? M-a sălbăticit un pic ferma!“, a mai spus Ana Maria.