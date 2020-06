Ameninţări cu moartea la adresa tinerei care a depus plângere pe numele lui „Colo“. Fanii vloggerului i-au transmis că o vor „călca cu maşina“

„Pe 1 iunie am redactat plângerea penală împotriva lui Alexandru Bălan , după ce am vorbit cu colegele mele de la Centru Filia. Ulterior, am trimis plângerea către procurori, poliţia s-a autosesizat şi am făcut o postare pe Facebook în care am scris că urmează să se facă dreptate în instanţă. Atunci au apărut ameninţările, mi-au scris comentarii şi pe Instagram şi pe Facebook, m-au sunat noaptea, chiar au postat story-uri despre mine”, precizează tânăra, pentru Mediafax, sub protecţia anonimatului.