Amazon a înlăturat documentare antivaccinare de pe platforma Prime Video la cererea unui congressman

Schiff, membru al Camerei Reprezentanţilor a Statelor Unite ale Americii pentru statul California, a anunţat public că i-a trimis o scrisoare lui Bezos prin care îşi va exprima îngrijorarea faţă de faptul că Amazon „recomandă produse şi conţinut care descurajează părinţii să îşi vaccineze copiii”.







Documentarele care pun la îndoială siguranţa oferită de vaccinuri au fost disponibile pe Amazon Prime Video în SUA, însă de vineri după-amiază nu au mai fost găsite pe platformă.





Între ele s-au numărat „Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe”, „Shoot ‘Em Up: The Truth About Vaccines”, care pretinde că vaccinurile duc la autism, astm şi probleme neurologice, şi „Man Made Epidemic”, descris ca o investigaţie în „epidemia de autism şi rolul vaccinurilor anti pojar, oreion şi rubeolă”.





În urmă cu două săptămâni, democratul Schiff a trimis câte o scrisoare şi Google şi Facebook cerând detalii legat de cum au decis companiile să combată răspândirea informaţiilor care descurajează părinţii să îşi vaccineze copiii.





Potrivit lui, există dovezi medicale copleştitoare că vaccinurile făcute în copilărie sunt sigure şi eficiente în limitarea izbucnirii epidemiilor.





Săptămâna trecut, YouTube a transmis că nu va mai publica reclame pe canalele care susţin retorica anti-vaccinare. La rândul ei, Facebook a spus că încearcă să reducă „distribuirea de informaţii eronate din sfera sănătăţii” pe platforma sa.





Pinterest a implementat recent o modificare - blocarea oricăror căutări legat de vaccinuri pe platforma sa.

