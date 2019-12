Amalia Ţircă şi-a dat demisia de la „Neatza cu Răzvan şi Dani“: care e motivul VIDEO

Amalia Ţircă şi-a dat demisia de la „Neatza cu Răzvan şi Dani“ după aproape şase ani. Fosta componentă a trupei Blaxy Girls, care prezenta în cadrul emisiunii rubrica Horoscop, are alte planuri de viitor.

Motivul plecării sale este că şi-a găsit un alt job, aceasta dorind să devină stewardesă.

Vineri, 6 decembrie, a fost ultima zi a Amaliei în cadrul show-ului, Dani Oţil, unul din prezentatorii matinalului de la Antena 1, fiind cel care a făcut anunţul despre plecarea colegei lui: „Este ultima zi a Amaliei alături de noi pentru că, profesional, ea face un pas uriaş. Mâine-poimâine s-ar putea să îi mulţumiţi din avionul în care sunteţi. Nu zic mai mult. Îi mulţumim pentru câţiva ani“.

Prezentatoarea rubricii Horoscop şi-a luat la revedere de la telespectatori: „Şi eu vă mulţumesc frumos că aţi fost lângă mine atât timp şi m-aţi văzut în toate momentele mele. Plus că şi pe Luca l-aţi văzut crescând. Astăzi face cinci ani. Am stat aproape şase ani, o să-mi fie dor de voi! M-aţi făcut să plâng“.

„Vă reamintesc, pe Amalia am găsit-o cântăreaţă fiind. A venit absolute în joacă să dea o probă de muncă aici. Dar chiar a fost în joacă. Bine, avea şi un aspect corespunzătpor fizic. Acum, de când e mămică,arată mult mai bine, că de aia am păstrat-o. Noi o ştim de la 15-16 ani, de când venea cu chitara aia mare în platou şi de atunci lucrurile s-au dezvoltat. Uite că am făcut copii, botezuri, am trecut prin bune, prin rele“, a mai spus Dani Oţil.