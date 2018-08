Alţi doi sportivi anunţaţi la „Exatlon“: „Sunt născut să fiu lider“ FOTO

Încă doi sportivi cunoscuţi se alătură echipei „Faimoşilor“ pentru cel de-al doilea sezon „Exatlon“, care începe în toamnă, la Kanal D.

Este vorba despre Ana Georgescu, campioană internaţională şi naţională la gimnastică ritmică, care are în palmares peste 40 de medalii de aur în diverse competiţii de top, şi Adrian Blidaru, jucător profesionist de baschet.

Ana Georgescu Şi-a început cariera de sportivă de performanţă în gimnastică ritmică la o vârstă fragedă. La doar trei ani intra în sala de antrenament, pentru ca, mai târziu, cu Echipa Naţională a României de Juniori să câştige peste 40 de medalii de aur şi alte peste 30 de argint şi de bronz, internaţionale şi naţionale.

Ana Georgescu este şi artist, a evoluat în două cunoscute companii de dans atletic (Aeros şi Ryth.Mix), performând pe cele mai cunoscute scene ale lumii, inclusiv pe Broadway. În 2011 a devenit instructor de Zumba şi a fost selectată în echipa de Master Trainers Internaţional pentru Strong by Zumba – un program care a format pasionaţi de fitness din peste 35 de ţări.

Ana Georgescu FOTO Kanal D

„Îmi place competiţia şi consider că «Exatlon» promovează un alt tip de activitate în mediul public, de care avem mare nevoie pentru a fi mai sănătoşi, mai creativi, mai echilibraţi. Cred că am un mesaj puternic de transmis prin intermediul acestei emisiuni, în care îmi doresc să rămân cât mai mult!“, a declarat sportiva.

Adrian Blidaru este jucător profesionist de baschet, a reprezentat echipa naţională a României la calificarea Eurobaschet din 2015. A activat în cei 25 de ani de carieră sportivă la mai multe cluburi precum CSS Constanţa, Farul Constanţa, CSU Cuadripol Braşov, CSU Ploieşti, CS Otopeni, Târgu Mureş, Steaua Bucureşti, BCM Piteşti. Are în palmares 6 titluri de campion naţional, 5 cupe ale României şi câştigător al FIBA Europe Cup. Este carismatic, dinamic, foarte sigur pe el şi un adevarsar redutabil.

„Referitor la «Exatlon», nu am plănuit nimic dar, ca un făcut, cu o lună înainte de a afla că o să particip, am început să mă antrenez atât în sală, cât şi afară, şi să am un regim de viaţă sănătos. Întru în concurs cu gândul de a ieşi cât mai târziu, chiar ultimul! (...) Sunt născut să fiu lider, pe lângă acest aspect, eu am fost playmaker în baschet, asta înseamnă să îi pui în valoare pe ceilalţi, dar şi să dai ultima lovitură, pasă decisivă, şi cred că asta voi face. Îmi voi ajuta colegii, dar ultima lovitură vreau să o dau eu“, a spus Adrian Blidaru.

Adrian Blidaru FOTO Kanal D