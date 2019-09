Alice Iacobescu, scoasă de pe post după ce a vorbit despre motivele plecării sale  de la Digi 24. Jurnalista era în preaviz până în octombrie

Paginademedia.ro, în care a vorbit despre demisia de la postul de ştiri, despre divergenţele legate de politica editorială, despre reţeta greşită de a copia alte staţii, despre folosirea în exces a termenului Breaking News, inclusiv în cazul Caracal. Alice Iacobescu a fost scoasă de pe post la o zi după interviul acordat, în care a vorbit despre demisia de la postul de ştiri, despre divergenţele legate de politica editorială, despre reţeta greşită de a copia alte staţii, despre folosirea în exces a termenului Breaking News, inclusiv în cazul Caracal.

Paginademedia.ro. Jurnalista, care era în preaviz până pe 7 octombrie după cum chiar ea a declarat, nu ştia că joi, 19 septembrie, este ultima zi în care apare pe post, scrie

„Eu vă aştept din nou la ştiri, mâine (vineri, 20 septembrie – n.r.), de la ora 13.00“, a spus joi, 19 septembrie, Alice Iacobescu, după jurnalul pe care l-a prezentat la Digi 24. Însă, de astăzi, 20 septembrie, jurnalista nu va mai fi pe post, după cum aceasta a anunţat pe contul său de Facebook.

„A venit ca o surpriză, dar şi ca o încheiere firească: ultimul meu jurnal la Digi24 nu va fi pentru că a fost. Nu ştiam când am intrat astăzi în emisie şi mă bucur că nu am ştiut, pentru că o parte din energie şi concentrare ar fi fost neutralizată de emoţie şi ar fi fost păcat. Astăzi, am avut bucuria de a încheia cei aproape opt ani de jurnalism la Digi24 cu un Breaking News autentic, iar energiile în echipă au fost exact cele care ne lipseau. Le mulţumesc tuturor celor care au contribuit din plin la reuşitele din ultimii aproape opt ani. Mulţumiri şi toată admiraţia jurnaliştilor şi tehnicienilor care pun suflet şi îşi fac meseria cu respect în primul rând faţă de ei şi cu responsabilitate faţă de public“, a scris Alice Iacobescu pe Facebook.

„Am constatat de-a lungul ultimilor doi ani că felul în care eu consider că am obligaţia să fac jurnalism se suprapune din ce în ce mai puţin cu felul în care Digi24 îşi propune să atragă audienţa. (...) Discuţii de complezenţă în studiourile de ştiri realmente nu mai am energia să fac. Am ajuns într-un punct în care mă doare divergenţa de viziune în ce priveşte politica editorială. (...) Dacă tu începi să-i copiezi pe ceilalţi nu faci decât să-ţi nemulţumeşti propriul public, care se simte dezamăgit şi în nici un caz nu vei atrage publicul celorlalte televiziuni, pentru că acel public este deja fidelizat“, a declarat Alice Iacobescu, printre altele, în cadrul interviului.

