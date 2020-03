Al cincilea Golden Buzz de la „Românii au talent“, criticat de telespectatori: „Jumătate din coregrafie e furată“ VIDEO

Al cincilea Golden Buzz de la „Românii au talent“ a fost primit de către Daria Călugăru, o copilă în vârstă de 12 ani, care a dansat pe hoverboard şi i-a impresionat pe Pavel Bartoş şi pe Smiley. Astfel, aceasta a fost trimisă direct în semifinală.

„Bă, eşti prost? E prima dată când văd aşa ceva. Totul este pe muzică, perfect. Ea a descoperit toate trucurile astea singură“, a reacţionat Smiley.

„Măi, dar ce siguranţă are! Asta te uimeşte, că face totul să pară atât de uşor. Şi nu e aşa“, a spus şi Pavel Bartoş.

Prestaţia concurentei a creat două tabere, unii dintre telespectatori felicitând-o pe fată pentru talentul ei, în timp ce alţii au criticat momentul, principalul motiv fiind faptul că elemente din coregrafie au fost copiate de la Ana Beregoi, o altă copilă care a dansat la „Next Star“, emisiune difuzată de Antena 1.

„Sunt mulţi copii de vârsta ei, chiar şi mai mici, care fac mişcări asemănătoare, de exemplu fiul meu, şi are 5 ani“, „Deşteaptă fetiţa, ştie să mintă bine. Jumătate din coregrafia ei e furată de la Ana Beregoi, căutaţi pe Youtube Ana Beregoi, Next Star“, „Tot nu înţeleg cum de a luat Golden Buzz când speram să nici nu treacă“, au fost câteva comentarii.

Daria Călugăru are 12 ani şi este din Hunedoara

Daria a povestit despre pasiunea pentru hoverboard şi despre cum a început să danseze: „Acum un an, mi-am cumpărat un hoverboard. Iniţial, m-am uitat să văd la ce se face în America, să imit. Apoi am început să am propriile scheme. Aşa că pot să spun că sunt autodidactă”.

Părinţii Dariei au o afacere cu lavandă. Concurenta are un frate mai mic, în vârstă de doi ani: „Cel mai fericit moment pentru mine a fost naşterea frăţiorului, iar un moment dureros a fost moartea bunicilor“.