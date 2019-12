Adevărul Live de la 11.00: „Doi băieţi şi Martha“ o miniserie inedită, de Crăciun, la Prima TV

Miniseria românească „2 băieţi şi Martha"va fi difuzată în ziua de Crăciun, la Prima TV, de la ora 22.00. Acest proiect este creaţia regizorului şi scenaristului Jamil Hendi care aduce în atenţia publicului o abordare originală a prieteniei dintre doi băieţi şi o fată, şi este o co-producţie Prima TV şi Cortina Entertainment. Miniseria aduce un aer proaspăt pe piaţa românească de gen şi propune publicului o poveste inedită cu trei personaje care caută răspunsuri la problemele lor, într-un context comic şi misterios în acelaşi timp.

Alex (Alexandru Ionescu) este un puşti din provincie care se mută în capitală pentru a-şi urma visul: acela de a cânta. Dupa prima zi petrecută în Bucureşti, el află pe propria piele că nu tot ce zboară se mănîncă şi pentru a supravieţui trebuie să renunţe la naivitate. Alex îl întâlneşte pe Victor (Alexandru Constantin), singurul care încearcă să-l ajute şi între cei doi se leagă o prietenie. Invitat la Victor acasă, Alex descoperă că noul lui prieten nu locuieşte singur şi astfel apare in viaţa lor Martha (Oana Duţu), iar cei trei leagă o prietenie inedită, în care imprevizibilul îşi face simţită prezenţa în fiecare secundă.

Miniseria românească 2 băieţi şi Martha este realizată de Prima TV şi Cortina Entertainment, o casă de producţie specializată în producţia de conţinut video, adaptat unei game largi de platforme media. Pentru regizorul şi scenaristul Jamil Hendi, 2 băieţi şi Martha este o provocare: “O provocare pentru că are un aer diferit, dacă vreţi, faţă de ce am găsi pe piaţa noastră. Ideea a fost scrisă acum 10 ani, ceea ce îmi spune că fiecare proiect îşi are viaţa şi traseul propriu”.

Miercuri, 25 decembrie, de la ora 22.00 telespectatorii pot urmări la Prima TV o miniserie care va surprinde prin povestea neaşteptată, cu un final inedit.