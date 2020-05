Actriţa Ilona Brezoianu a făcut show la iUmor: „Norocul tău în viaţă e că ai o voce fantastică, altfel erai departe: în Dubai, cu colegele Columbeanu“ VIDEO

Actriţa Ilona Brezoianu, cunoscută din serialul de comedie „Mangaliţa“, dar şi de pe scena teatrului românesc, a ţinut un moment de stand-up comedy la „iUmor“, în ediţia specială difuzată sâmbătă de Antena 1.

Înainte de a-i lua la roast pe Delia, Cheloo şi Bendeac, Ilona a dat dovadă şi de autoironie.

„Eu sunt Ilona Brezoianu şi sunt cunoscută mai ales ca «cine dracu' e asta, mă?». Sunt actriţă în multe spectacole de teatru, unde lumea se bate pe invitaţii. Sunt destul de cunoscută, eu sunt cea care s-a dus la un salon să-şi facă un tratament corporal şi doamna de acolo a zis: «Eu cred că e mai bine să începem cu faţa!». Adevărul e că sunt o operă de artă, zici că m-am operat să semăn cu tablourile lui Picasso. E bine ca actriţă, am o faţă demnă de filmele lui Woody Allen şi o atitudine demnă de filmele din capul lui Bendeac“, a spus Ilona la începutul roastului.

Ea a continuat: „Eu am venit aici special pentru el. Ştiu că au mai venit şi altele şi singurul lucru cu care au plecat între picioare a fost coada. Mihai, tu mai ţii minte când ne-am cunoscut prima dată? Ai crezut că sunt un travestit. Bine, mi-am dat seama de asta când s-a dus repede la bancomat să scoată nişte bani.“

„Ce proastă eşti!“, a replicat Bendeac. Cei doi sunt colegi la Teatrul de Comedie şi buni prieteni. „Sunt anumite persoane cu care co-exist în această viaţă şi îmi este foarte greu în momentul ăla să fac o departajare între persoana respectivă şi contextul în care se află în acest moment. Am fost emoţionat s-o văd“, a declarat Mihai Bendeac.

Actriţa şi-a continuat momentul: „Dacă nu ştiaţi, Mihai a făcut schimbare de sex. Adică acum are un destin, o misiune... de-aia alege doar poziţia misionarului. Bine, să nu credeţi că spun asta doar pentru că am trecut prin patul lui. Nu, eu am văzut doar masa, un scaun şi ceva-ceva din mochetă. (...)“

„Cheloo, de tine nu vreau să zic nimic de rău, că şi-aşa sunt vai de capul meu. Dar să ştii că mai apari pe ici, pe colo prin textul meu. La droguri, la venerice, la alea. Nu vreau să te superi pe mine, nu de alta, dar am arcada sensibilă şi curge sânge imediat. În ceea ce priveşte muzica ta, e pe primul loc în sufletul meu, voi, de la B.U.G Mafia, sunteţi cei mai buni.“

Nici Delia nu a scăpat de roastul actriţei: „Delia, tu eşti foarte bună prietenă cu Mihai şi asta spune multe despre tine. Adică eu sunt prietenă cu el de nevoie, dar la tine nu am nicio explicaţie. Adică am una, dar nu o să te bucure prea tare... Norocul tău în viaţă este că ai avut o voce fantastică, altfel erai departe: în Dubai, în Qatar, cu colegele Columbeanu. (...)“

Momentul integral: