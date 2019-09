Actorii din „Game of Thrones“ s-au reunit la gala Emmy 2019. Seria HBO a cucerit 12 trofee: „Este o onoare pentru noi toţi“ FOTO

„Game of Thrones“ a primit 12 trofee la gala premiilor Emmy 2019 FOTO Guliver/Getty Images

El a fost prezentat de actorul Michael Douglas (74 de ani).

În total, serialul a primit 12 trofee, inclusiv pentru Cel mai bun actor în rol secundar - Peter Dinklage, care îl interpretează pe Tyrion Lannister.





Premiul primit este al patrulea pentru rolul secundar din „Game of Thrones“ şi al doilea consecutiv. Astfel, Dinklage a primit cele mai multe trofee Emmy la această categorie. În total, el a fost nominalizat de opt ori pentru acest rol.

FOTO Guliver/Getty Images

FOTO Guliver/Getty Images

La gala de decernare a premiilor Emmy 2019, cei mai importanţi actori din „Game of Thrones“ s-au reunit pe scenă pentru a primi prestigiosul trofeu.

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Kit Harington (Jon Snow), Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark), Lena Headey (Cersei Lannister), Nicolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Gwendoline Christie (Brienne of Tark), Isaac Hempstead (Bran Stark), Nathalie Emmanuel (Missandei), Iain Glen (Jorah Mormont), Alfie Allen (Theon Greyjoy), Carice van Houten (Melisandre), John Bradley (Samwell Tarly), Liam Cunningham (Davos Seaworth), alături de scriitorul George R. R. Martin, au fost premiaţi pentru munca lor din ultimii opt ani.

Actorii au vorbit despre ce a însemnat pentru ei seria HBO.

„Este o onoare pentru noi toţi să fim aici în această seară“, a spus Alfie Allen, potrivit People.

„Cred că suntem cu toţii de accord cât de extraordinar a fost pentru noi ultimul sezon. Nu aveam nicio idee despre cum se va termina, cine pe cine va trăda şi cine va sfârşi pe tron“, a spus Sophie Turner.

„Oricât de mult ne-am fi dorit ca acest serial să nu se termine, iată, a venit vremea. Şi în această seară, avem din nou şansa să mulţumim tuturor celor care au urmărit show-ul de televiziune“, a adăugat Maisie Williams.

„Multe mulţumiri Academiei. A fost o călătorie extraordinară cu bătrânul Jon Snow, sunt entuziasmat că a fost nominalizat“, declara Kit Harrington înaintea anunţării câştigătorilor.

Superproducţia postului HBO, adaptare a romanelor scrise de George R.R. Martin, a fost favorită în acest an, cu 32 de nominalizări la premiile Emmy, cele mai multe nominalizări primite de un serial într-un singur an. De altfel, „Game of Thrones“ este cel mai premiat serial din istoria galelor Emmy.





Actori din „Game of Thrones“ la gala premiilor Emmy 2019

