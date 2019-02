Abandon la Asia Express. O vedetă a ajuns de urgenţă la spital cu o infecţie gravă: „Nu credeam că este atât de rău“ VIDEO

Cântăreaţa Margherita de la Clejani (27 de ani) a fost transportată de urgenţă la un spital din Sri Lanka, unde medicii i-au descoperit o infecţie puternică la rinichi.

Drept urmare, Iuliana Luciu (31 de ani), partenera cântăreţei în show-ul de la Antena 1, a fost nevoită să abandoneze cursa „Asia Express - Drumul Elefantului“.

„Am veşti proaste despre Margherita. Vreau să vă spun că nu a jucat niciun moment teatru, chiar i-a fost foarte rău. Ea este în spital. Are o infecţie la rinichi cu care, se pare, a venit de acasă, dar care s-a agravat aici. Nu au putut să o stabilizeze, ar fi trebuit să facă transfuzii, aşa că e mai bine să plece acasă, să fie alături de cei dragi“, a anunţat Gina Pistol, prezentatoarea show-ului.

În ultimele ediţii, Margherita s-a plâns de mai multe ori că nu se simte deloc bine: „M-am trezit din somn şi nu mai vedeam, am febră, am dureri de cap foarte puternice. Am probleme, mi-e rău. Nu asta era dorinţa mea, să vin în acest concurs şi să ajung la spital. Nu pot dormi, nu pot mânca“.