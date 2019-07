A fost lansat trailerul documentarului despre abuzurile sexuale ale lui Harvey Weinstein: când are premiera VIDEO

Scandalul Weinstein a început pe 5 octombrie 2017, după ce The New York Times şi The New Yorker au publicat articole în care au dezvăluit o parte din abuzurile mogulului . Zeci de femei l-au acuzat pe producătorul american de film Harvey Weinstein că le-a hărţuit sexual, printre acestea numărându-se nume de top de la Hollywood - Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow , Léa Seydoux şi Cara Delevingne. În plus, alte femei, între care se numără actriţele Rose McGowan şi Asia Argento, îl acuză de viol.