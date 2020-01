A apărut trailerul pentru sezonul 2 „Sex Education“, serial produs de Netflix: când are premiera

Serialul „Sex Education”, o perspectivă amuzantă şi emoţionantă asupra adolescenţei, care îl are în prim plan pe Otis Milburn, un elev de liceu timid care locuieşte cu mama sa sexolog Jean, a fost lansat de Netflix în ianuarie 2019.

Cel de-al doilea sezon al seriei „Sex Education“ va fi lansat pe Netflix pe 17 ianuarie 2020.

După ce în primul sezon Otis înfiinţează o clinică de terapie sexuală alături de Maeve Wiley şi îşi demonstrează talentul intuitiv de a oferi sfaturi în domeniu, în sezonul doi Otis îşi descoperă propria sexualitate şi trebuie să îşi controleze pornirile pentru a progresa în relaţia cu iubita sa Ola, în timp ce relaţia cu Maeve se răceşte. Între timp, elevii liceul Moordale se confruntă cu o epidemie de chlamidia, demonstrând nevoia de o mai bună educaţie pentru sănătate în şcoală.

Serialul este scris şi creat de Laurie Nunn şi produs de Eleven. Sezonul al doilea este regizat de Ben Taylor, Alice Seabright şi Sophie Goodhart. Jamie Campbell, Laurie Nunn şi Ben Taylor sunt şi producatori executivi ai serialului.

Din distribuţie fac parte Asa Butterfield („Ender’s Game“, „Hugo“), Gillian Anderson („The Crown“, „The Fall“), Emma Mackey („The Winter Lake“, „Eiffel“, „Death on the Nile“), Ncuti Gatwa („Stonemouth“, „The Last Letter From My Lover“), Connor Swindells („The Vanishing“, „VS“), Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene, Tanya Reynolds, Mikael Persbrandt, Patricia Allison, Jim Howick, Rakhee Thakrar, Samantha Spiro („Game of Thrones“, „Tracey Ullman’s Show“, „Doctor Who“), James Purefoy şi Alistair Petrie.