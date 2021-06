Şerban Huidu nu va mai prezenta „Cronica Cârcotaşilor“: „Fac un pas în spate”. Care va fi noul său rol

„Pentru toamnă am decis să fac un pas un spate. Cred că în cei 21 de ani am demonstrat tot ce era de demonstrat pe micul ecran. Rămân, evident, în spatele camerelor de luat vederi, alături de întreaga echipă. Cronica Cârcotaşilor este mai mult decât copilul meu de suflet. Mă întorc acolo de unde am început, la creaţie. La debut am vrut sa scriu doar textele, dar, fiindcă mesajul pe care doream să-l transmit nu era înţeles de nimeni, am decis să vin în faţa camerei şi să fac si pe prezentatorul. Apoi, în 2015, când am revenit la prezentarea emisiunii, am făcut-o fiindcă situaţia impunea acest lucru. Jumătate din echipa plecase şi soluţiile de înlocuire nu funcţionau corespunzător. Astăzi, situaţia este cu totul alta. Am pregătit o echipă de nota 10, în care am toată încrederea. Iar eu voi fi tot timpul parte din echipă", a spus Serban Huidu într-o declaraţie pentru impact.ro.