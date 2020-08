Şefa TVR Doina Gradea anunţă că o dă în judecată pe Monica Ghiurco, care „a mers prea departe cu insinuările“

Într-o postare pe Facebook, Monica Ghiurco a făcut „un lucru cel puţin nedemn“: s-a oferit să fie preşedinte director general al SRTv.

„În susţinerea acestei propuneri, ne aduce la cunoştinţă că e obligatoriu să ocupe această poziţie chiar dacă nimic nu o recomandă în acest sens – nici experienţa managerială, nici rezultate măsurabile într-o postură similară, nici lucrul în echipe şi pe proiecte mari. Dar, chiar şi aşa, Monica Ghiurco ne anunţă sus şi tare că se pune la dispoziţie. Că ea poate. Că ea trebuie…“, a transmis Gradea.

Actualul PDG a mai spus că problema trebuie judecată după lucruri uşor de verificat. „Doamna Monica Ghiurco nu a putut să coordoneze, eficient şi cu o finalitate palpabilă, nici măcar propriul său proiect - grădiniţa pentru copiii angajaţilor TVR - şi nu a venit cu nicio idee constructivă în şedinţele actualului Consiliul de Administraţie. Cu toate astea, domnia sa vrea să dea senzaţia că este unica persoană cu idei şi contribuţii remarcabile la progresul Televiziunii Române“.

Un alt element care îi defineşte activitatea lui Ghiurco, a mai spus Gradea, este „caracterul duplicitar“. „Pe de o parte, insistă cu ardoare în privinţa eliminării unora dintre colaboratorii cu emisiuni, iar pe de alta, tocmai dânsa - reprezentanta angajaţilor SRTv în Consiliul de Administraţie - alege să lucreze cu colaboratori externi la propria emisiune“.

Doian Gradea a punctat şi că studiile şi diplomele pe care le deţine sunt conforme cu legea şi „adevate poziţiei“ pe care o ocupă.

„După ce doamna Monica Ghiurco îşi va pune la zi cunoştinţele cu privire la diferenţele dintre bilanţ contabil şi balanţă de venituri şi cheltuieli şi va aprofunda noţiunile de cost per point, share, rating, credite de angajament dar şi multe altele, am putea avea, eventual, o discuţie pe o temă serioasă. Până la acel moment, consider că a mers prea departe cu insinuările şi insultele şi va fi obligată să facă dovada celor afirmate public, în cadrul acţiunii în instanţă pe care o voi iniţia împotriva domniei sale“.

Cât priveşte scrisoarea de demisie a domnului Alexandru Sassu, aceasta vine, a mai transmis Gradea, la capătul unei „perioade foarte lungi în care nimeni nu a reuşit să afle (şi nici să înţeleagă) care a fost activitatea domniei sale în beneficiul TVR“.

În această perioadă, „deşi s-au făcut numeroase încercări de a lua legătura pe cale instituţională cu dânsul, a fost de negăsit“.

„Cum se poate explica motivul muţeniei sale, cu-atât mai mult cu cât domnul Alexandru Sassu avea în coordonare un grup de lucru extrem de important pentru activitatea în SRTv? Desigur, e o întrebare retorică; cert este că astăzi ne aflăm în procedura de analiză a activităţii acestui grup şi acest lucru deranjează. Da, verificăm folosirea banilor publici şi suntem îndreptăţiţi să facem acest lucru în legătură cu activitatea oricărui salariat al instituţiei, nu doar în privinţa domnului Alexandru Sassu“.

Doina Gradea a continuat: „Este cel puţin bizar faptul că dânsul simte nevoia să aplice ştampile şi epitete de tot felul pe colaborarea noastră. La fel de ciudat este şi când face caracterizări şi afirmaţii cu privire la o presupusă împiedicare a activităţii. Realitatea este una singură: în ciuda repetatelor apeluri telefonice şi e-mailuri pe care i le-am adresat, nu m-am mai văzut şi auzit cu domnul Alexandru Sassu din octombrie 2019. De aproape un an. În condiţiile astea, despre ce colaborare vorbeşte domnia sa?… Este dreptul domnului Sassu să îşi facă publică demisia, însă acest lucru nu absolvă pe nimeni de prezenţa la locul de muncă şi de îndeplinirea sarcinilor de serviciu plătite din bani publici“.

Alexandru Sassu a fost preşedinte al TVR în perioada 2007 - 2010. El ocupa funcţia de producător general şi a punctat că a avut numeroase divergenţe cu Doina Gradea, motiv pentru care a ales să plece din televiziune.

În documentul obţinut de Pagina de Media se arată că Gradea „nu şi-a onorat partea sa din angajamentul nostru“, iar „comportamentul său a evoluat din ce în ce mai mult către cel al unui vătaf, tratând angajaţii SRTv ca pe nişte angajaţi personali pe moşia personală“, după cum a scris Sassu.

În octombrie 2018, a fost numit producător general interimar, funcţie pe care a deţinut-o opt luni.

Doina Gradea a fost validată de Parlament, pe 28 martie 2018, în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune. După aceasta, membrii Consiliului de Administraţie al SRTv s-au reunit şi au propus-o pe Doina Gradea în funcţia de preşedinte.