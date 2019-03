Încep preselecţiile pentru un nou sezon Vocea României. Unde şi când vor avea loc VIDEO

Momentul lui Bogdan Ioan a devenit cel mai vizionat din istoria emisiunii de la Pro TV şi s-a viralizat la nivel global, ajungând pe locul patru în topul celor mai bune prestaţii ale formatului The Voice Global.

Tânărul a stârnit însă şi numeroase controverse, unele voci fiind de părere că nu merita să ajungă în finală şi să câştige, acuzându-l că este „un imitator“. Într-un interviu acordat ziarului „Adevărul“ , Bogdan a mărturisit că a fost afectat de comentariile răutăcioase: „Acesta este timbrul meu vocal. Nu încerc să imit sau să mă folosesc de vocea lui Michael Jackson. În această emisiune am fost scos de mai multe ori din zona mea de confort, tocmai pentru a le arăta oamenilor că nu cânt doar Michael Jackson, ci că pot aborda şi alte stiluri muzicale. Am văzut şi anumite critici şi este normal să fie păreri împărţite, dar nu e normal să jigneşti pe cineva. Sunt un om simplu care s-a înscris la un concurs şi nu am avut vreo intenţie să fac rău cuiva. Când am citit anumite comentarii răutăcioase, am avut un mic moment de dezamăgire, dar încerc să citesc doar mesajele pozitive pe care le primesc pe paginile mele de socializare“.