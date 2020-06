Încă o amendă pentru „Acces Direct“. Ce afirmaţii s-au făcut în emisiunea Mirelei Vaida de la Antena 1: „E halucinant“

Pagina de Media. CNA a decis să amendeze din nou emisiunea „Acces Direct“, de această dată pentru două ediţii difuzate la jumătatea lunii mai. Ele au avut în centru povestea unei femei care şi-a acuzat vecinii, cu nume şi prenume pe post, că i-au otrăvit fântâna cu pesticide, scrie

Principalul reproş adus de forul audiovizual a fost acela că invitata nu a fost întrebată ce probe are cu privire la acuzaţiile pe care le aduce. Mai mult, Radu Herjeu, membru CNA, a spus că subiectul a fost tratat cu „hăhăială”.

„E halucinant”, a exclamat Radu Herjeu, după vizionarea pasajelor din ediţiile în cauză ale emisiunii.

Acesta a continuat: „S-a mers pe hăhăială în această emisiune, unde s-a lăsat şi cu acuzaţii foarte grave la adresa unei familii. Acuzaţii de acest fel nu se tratează cu hăhăială“.

Ultima amendă încasată de Acces Direct a fost la începutul lunii iunie. A primit 15.000 de lei pentru mai multe emisiuni cu Vulpiţa şi Viorel.

Ce afirmaţii s-au făcut

Doina Iamandei: Ok. Da. A trebuit cu ajutorul poliţiei care m-a sprijinit de fiecare dată, că altfel nu ştiu dacă mai eram în viaţă. Am intervenit de fiecare dată şi a trebuit să închid fântâna pentru că am găsit tot felul de lucruri aruncate, ierbicide, pesticide şi eu aveam hidrofor, eu beam apă, părinţii mei erau în vârstă.

Doina Iamandei: Nu este vecinul meu, în primul rând, este un fost agent de poliţie dat afară din Poliţia Română pentru abuzuri grave. Noi nu am avut tangenţă niciodată, a locuit în judeţul Bacău, a revenit aici, în sat, în casa bunicilor, copilul despre care vorbeşte a fost lăsat de mic.





Dialog între Doina Iamandei, Mirela Vaida şi Sorin Ovidiu Bălan: Sorin Ovidiu Bălan: Doamna Doina, ceea ce ne-aţi spus dumneavoastră este de-o gravitate extremă. Spuneţi că aceşti vecini agresivi, oameni răi care (...) Au turnat în fântână pesticide, nenorociri, ca să vă otrăvească. Mirela Vaida: Ca să vă otrăvească. Sorin Ovidiu Bălan: Asta-i tentativă de omor. Doina Iamandei: Da şi mi-au luat pompa. Mirela Vaida: Aţi depus plângere? Adică, aţi avut probe pentru asta? Sorin Ovidiu Bălan: Daꞌ, cum v-aţi dat seama? Adică, aţi luat vreo gură de aia şi aţi dat ochii peste cap sau cum? Doina Iamandei: Da, da, am simţit nişte arsuri pe stomac, am făcut analiză la apă. Nu beau apă din fântână. Sorin Ovidiu Bălan: Aţi făcut analize la apă? Doina Iamandei: Da şi le mai fac iarăşi. Da. Sorin Ovidiu Bălan: Unde? Doina Iamandei: Da. Sorin Ovidiu Bălan: Unde le-aţi făcut? Doina Iamandei: La Bacău la prietena mea.

Cum se apără Antena 1

La şedinţă a fost prezentă şi Norina Ionescu, reprezentanta Antena 1 la CNA, potrivit sursei citate.

„N-au lăsat-o să bată câmpii. Au intervenit şi Mirela Vaida şi Sorin Ovidiu Bălan. Echipa a făcut demersuri pentru a avea în emisiune toate punctele de vedere ale tuturor persoanelor implicate. Reclamaţiile au fost făcute de vecinii care au intrat în direct, unde şi-au spus punctul de vedere“, a spus aceasta în apărarea postului.