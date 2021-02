„ Judas and the Black Messiah” şi „The Trial of Chicago 7”, între filmele nominalizate la premiile Sindicatului scenariştilor americani

WGA a anunţat selecţia marţi seară, iar dintre nominalizaţi lipsesc titluri ca ”Never Rarely Sometimes Always”, la categoria ”scenariu original”, şi ”First Cow” şi “I’m Thinking of Ending Things”, la categoria ”scenariu adapat”.





La categoriile ”scenariu original”, ”scenariu adaptat” şi ”scenariu pentru documentar” au fost nominalizaţi 31 de cineaşti. Doar patru femei se regăsesc în listă: Emerald Fennell, pentru “Promising Young Woman”, şi Jena Friedman, Erica Rivinoja şi Nina Pedrad, co-autoare ale “Borat Subsequent Moviefilm”.





Mai multe filme considerate favorite în sezonul premiile nu au fost eligibile pentru ediţia din acest an, între ele numărându-se ”Nomadland” (Chloé Zhao) şi “Pieces of a Woman” (Kata Wéber), dar şi “The Assistant” (Kitty Green), “Farewell Amor” (Ekwa Msangi) şi “Herself” (Clare Dunne).





Pentru scenariu original au fost nominalizate: “Judas and the Black Messiah” (Warner Bros) – scenariu de Will Berson & Shaka King, poveste de Will Berson & Shaka King and Kenny Lucas & Keith Lucas; “Palm Springs” (Hulu/Neon) – scenariu de Andy Siara, poveste de Andy Siara & Max Barbakow; “Promising Young Woman” (Focus Features) – scris de Emerald Fennell; “Sound of Metal” (Amazon Studios) – scenariu de Darius Marder & Abraham Marder, poveste de Darius Marder & Derek Cianfrance; “The Trial of the Chicago 7” (Netflix) – scris de Aaron Sorkin.





Pentru scenariu adaptat au fost alese: “Borat Subsequent Moviefilm” (Amazon Studios) – scenariu de Sacha Baron Cohen & Anthony Hines & Dan Swimer & Peter Baynham & Erica Rivinoja & Dan Mazer & Jena Friedman & Lee Kern, poveste de Sacha Baron Cohen & Anthony Hines & Dan Swimer & Nina Pedrad, bazat pe personaje create de Sacha Baron Cohen; “Ma Rainey’s Black Bottom” (Netflix) – scenariu de Ruben Santiago-Hudson, bazat pe piesa scrisă de August Wilson; “News of the World” (Universal Pictures) – scenariu de Paul Greengrass şi Luke Davies, bazat pe romanul scris de Paulette Jiles; “One Night in Miami” (Amazon Studios) – scenariu de Kemp Powers, bazat pe piesa “One Night in Miami” de Kemp Powers; “The White Tiger” (Netflix) – scenariu de Ramin Bahrani, bazat pe cartea “The White Tiger” de Aravind Adiga.





Au fost selectate documentarele: ”All In: The Fight for Democracy” (Amazon Studios) – scris de Jack Youngelson; “The Dissident” (Briarcliff Entertainment) – scris de Mark Monroe şi Bryan Fogel; “Herb Alpert Is…” (Abramorama) – scris de John Scheinfeld; “Red Penguins” (Universal Pictures) – scris de Gabe Polsky; “Totally Under Control” (Neon) – scris de Alex Gibney.





WGA recompensează excelenţa în film, televiziune, new media, ştiri (tv şi digital), radio/audio şi advertising.





Amazon a primit patru selecţii, iar Netflix urmează cu trei. Universal Pictures este al treilea distribuitor cu mai multe nominalizări, pentru ”News of the World” şi ”Red Penguins”.





Sindicatul a dezvăluit pe 3 februarie nominalizările pentru televiziune, new media şi celelalte categorii.