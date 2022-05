WRS, atac de panică înainte de a intra pe scena de la Eurovision. „Mama artistului: Oamenii din sală m-au felicitat pentru băiatul meu“ VIDEO

„A fost ceva emoţionant. Nici la ora actuală nu pot realiza că băiatul meu a ajuns în finală, dar am avut încredere în el. Când am venit din România, am venit sigură că el va ajunge în finală. Sper ca în finală el va fi tot pe un loc fruntaş”, a declarat mama lui WRS într-un interviu pentru TVR.

Cum a început pasiunea lui WRS pentru dans

WRS a spus în repetate rânduri că mama lui l-a ajutat să ajungă unde este în prezent.

„Eu şi tatăl lui am fost dansatori de muzică populară la Casa de cultură din Buzău. Când era în clasa a opta a mers şcoala de dans împreună cu sora lui. Aşa a prins curaj şi mi-a spus: «Mami, vreau să fac dans»”, a povestit mama artistului.

„Când m-am apucat de dans, sora mea era vedeta familiei. Ea a început prima dansurile şi aşa m-am decis că vreau şi eu. Deşi sora mea a început cursurile de dans de la vârsta de 6 ani, iar eu eram destul de mare, iar băieţii în perioada aceea nu prea făceau asta, eu tot am vrut să dansez. Astfel, noi am ajuns în aceeaşi trupă de dans. În prezent suntem în aceeaşi echipă şi suntem o echipă puternică. De aceea am insistat să vină cu mine aici, să mă ajute. Ea este mult mai organizată decât mine”, a povestit WRS.

Mama lui WRS a povestit cum a fost atmosfera din sală.

„Majoritatea spectatorilor cântau piesa, împreună cu el, nu conta de ce naţionalitate sunt. Am avut în spate, cel mai probabil, persoane din Marea Britanie. După ce au aflat că sunt mama lui WRS, m-au felicitat pentru băiatul meu. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu o româncă din Iaşi, care era căsătorită cu un italian. Soţul acestei femei, deşi era italian, mi-a declarat că este îndrăgostit de băiatul meu”, a spus mama lui WRS cu mândrie.

Emoţiile din culise l-au făcut pe WRS să aibe un atac de panică

Ana, sora lui WRS a trebuit să stea de la începutul show-ului în Green Room.

„Au fost emoţii mari, chiar foarte mari, mai ales că încercam să ne stabilim şi să avem o energie pozitivă pe care să i-o transmitem. Nu puteam să le scriem sau să le spunem ceva la telefon şi de aceea ne-am dorit să le transmitem telepatic toată energia. Înainte cu două momente, ei fiind numărul 13, la numărul 11 deja nu mai aveam stare, nu mai ştiam ce să facem”, a spus sora lui WRS.

Ana a fost cea care a avut cea mai mare grijă de WRS în toată această perioadă.

„I-am fost alături mai ales pe partea aceasta ce ţine de sănătate. Am încercat să-l potolesc şi să-l calmez, mai ales când venea vorba de energii şi emoţii. A trebuit să ia vitamine dimineaţa şi seara. În dimineaţa semifinalei, a fost extrem de greu. Noi echipa am încercat să nu-i transmitem energiile noastre lui WRS, pentru a nu fi şi mai anxios decât era”, a declarat ea.

„Deşi ei au încercat să nu-mi transmită emoţiile lor, tot am simţit. Când m-am trezit şi am realizat că «astăzi aflu verdictul dacă suntem în finală sau nu», am realizat cât de mare este presiunea. Totuşi mă bucur că sunt în acel punct al vieţii în care realizez că sunt stăpân pe mine”, a povestit WRS.

Înainte de a intra pe scenă, WRS a avut un atac de panică.

„Înainte de a intra pe scenă am avut un atac de panică pentru că nu-mi imaginam că sala va fi atât de plină. Când am văzut oamenii, m-am întors la dansatori şi ei au văzut că aveam ochii ieşiţi din orbite şi respiram foarte greu. După ne-am luat cu toţii în braţe şi am ieşit pe scenă şi mi-am zis: «Ce poţi face acum? Să leşini? Am repetat de atât de multe ori şi nu are cum să iasă ceva rău»”, a povestit artistul.

„Ţine de tine, nu ţine de altcineva. Sunt dintr-o familie simplă. Toţi artiştii mari vin din familii simple. Astfel, totul ţine de tine. Trebuie să te bazezi pe forţele tale şi să mergi înainte cu gândul că «se va întâmpla». Trebuie să ai încredere în forţele tale. Am spus asta în fiecare interviu şi voi continua să repet: trebuie să vă urmaţi visul. Este foarte frumos să ai un scop în viaţă. Ce simt eu acum este minunat pentru că este rezultatul anilor de muncă. Am avut ani grei, în care nu ştiam dacă voi reuşi cu muzica sau cu dansul, dar mi-am urmat vocea interioară. Multe persoane au fost împotriva a ce fac, mai ales când m-am lăsat de facultate pentru a face muzică şi dans. Totuşi am fost şi voi fi un visător”, a încheiat WRS.

Joi, într-un show transmis în direct la TVR 1 şi TVR Internaţional, publicul din România a aflat lineup-ul complet al finalei Eurovision.

Artişti din zece ţări, din totalul celor 18 participante la a doua semifinală, s-au calificat pentru finala din 14 mai. Alături de wrs, în Marea Finală vor merge reprezentanţii Belgiei, Cehiei, Poloniei, Finlandei, Azerbaidjanului, Estoniei, Australiei, Suediei şi Serbiei, alături de cei din Elveţia, Armenia, Islanda, Lituania, Portugalia, Norvegia, Grecia, Ucraina, Republica Moldova şi Regatul Ţărilor de Jos, calificaţi după semifinala din 10 mai. Ţările „Big Five” - Italia, Marea Britanie, Spania, Franţa, Germania sunt direct calificate în ultima fază a concursului.

Ca şi cele două semifinale, finala Eurovision 2022 va fi transmisă în direct la TVR 1 şi TVR Internaţional, sâmbătă, începând cu ora 22.00.

La conferinţa de presă ce a urmat anunţării finaliştilor, artiştii au tras la sorţi şi ordinea de intrare în concurs. Astfel, România va intra în prima parte a finalei, urmând ca producătorii show-ului să stabilească ordinea de intrare în concurs.