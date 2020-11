Videoclipul piesei „Bad Guy” a lui Billie Eilish, peste 1 miliard de vizionări pe YouTube

Videoclipul piesei clasate pe primul loc în Billboard Hot 100 anul trecut, regizat de Dave Meyers, a depăşit pragul de 1 miliard de vizionări pe YouTube miercuri dimineaţă.

„Bad Guy” este inclusă pe albumul de debut al cântăreţei, „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, şi a fost recompensată cu două premii Grammy la gala de anul acesta. Eilish a primit, în luna ianuarie, cinci trofee din partea Recording Academy.

Clipul piesei ei „Lovely”, colaborare cu Khalid, se apropie de asemenea de pragul de 1 miliard de vizionări.

Acesta nu este primul videoclip al lui Dave Meyers care ajunge în rândul celor mai vizionate. El a regizat şi „Señorita”, pentru piesa cântată de Shawn Mendes şi Camila Cabello, care a reuşit performanţa la începutul acestui an.

Meyers a mai realizat videoclipuri pentru Taylor Swift („ME!), Ariana Grande („God Is a Woman”) şi Kendrick Lamar („HUMBLE”), care au acumulat sute de mii de vizionări.

„Despacito”, lansat în 2017 de Luis Fonsi şi Daddy Yankee, conduce în rândul celor mai vizionate videoclipuri muzicale pe YouTube, cu peste 7 miliarde de vizionări.

Cine e Billie Eilish

Billie Eilish s-a născut pe 18 decembrie 2001 în Los Angeles. Părinţii ei sunt artişti, mama muzician, iar tatăl actor. Fratele cântăreţei este muzicianul şi actorul Finneas O`Connell, care o ajută în cariera muzicală.

A devenit cunoscută după ce a înregistrat, la 13 ani, „Ocean eyes“, o melodie pe care fratele ei o scrisese pentru el în 2016. Aceasta a încărcat piesa pe Soundcloud pentru prieteni şi a devenit virală peste noapte.

Tânăra artistă a înregistrat două piese pentru coloana sonora a serialului Netflix „13 Reasons Why“, iar albumul ei de debut, „When we fall asleep, where do we go“, a fost lansat pe 29 martie 2019. În prezent, este deţinătoarea a 13 premii ce au fost câştigate în decursul unui singur an, 2019.

Billie Eilish este şi cea mai tânără artistă desemnată Femeia Anului de către Billboard.

Tânăra suferă de sindromul Tourette, boală care afectează o persoană din 100 şi care are drept caracteristici ticurile vocale şi musculare, inclusiv repetarea neaşteptată a unor mişcări şi sunete.