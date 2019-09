VIDEO Paul McCartney şi Ringo Starr au reînregistrat o melodie compusă de John Lennon

Potrivit site-ului consequenceofsound.net, versiunea piesei „Grow Old With Me“ apare pe viitorul album al lui Ringo Starr, „What’s My Name“, scrie news.ro.

A fost una dintre ultimele melodii compuse de John Lennon, înainte de moartea sa din 1980, şi a fost lansată postum pe „Milk and Honey“ din 1984.

Zece ani mai târziu, McCartney, Starr şi George Harrison au cochetat cu ideea de a reînregistra cântecul în timp ce lucrau la „The Beatles Anthology“.

Versiunea nouă a piesei „Grow Old With Me“ îi are pe Starr la tobe şi voce, McCartney la bass şi backing vocals, şi pe Joe Walsh de la The Eagles la chitară.

Starr a spus că a fost motivat să înregistreze melodia după ce s-a întâlnit cu Jack Douglas, care a produs „Double Fantasy“ al lui Yoko Ono şi John Lennon.

Albumul „What’s My Name“ va fi lansat pe 25 octombrie. Starr a colaborat la acest disc cu Edgar Winter, Dave Stewart, Benmont Tench, Steve Lukather, Nathan East, Colin Hay, Richard Page, printre alţii.

The Beatles a fost înfiinţată în anul 1960, în Liverpool, şi a devenit celebră în formula John Lennon, Paul McCartney, George Harrison şi Ringo Starr. Formaţia este considerată cea mai influentă din zona muzicii rock.

Cele 27 de albume de studio, 52 de compilaţii şi 4 albume live au fost vândute peste 180 de milioane de copii în întreaga lume. Trupa, care s-a destrămat în 1970, a fost recompensată cu 10 premii Grammy, dar şi cu un Oscar.

