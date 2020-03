VIDEO Mariusz Duda, Riverside: Veniţi, va fi frumos! Trupa poloneză va concerta pe 12 martie la Bucureşti

Cu această ocazie, liderul, vocalistul şi basistul formatiei Riverside, Mariusz Duda, le-a transmis fanilor români o invitaţie video:

DESPRE RIVERSIDE

Riverside a fost infiintata in Varsovia, in 2001, si are pana in prezent 7 materiale discografice, majoritatea fiind lansate sub egida prestigioasei case de discuri Inside Out Records. Cel mai recent album al trupei, 'Wasteland' a fost lansat in data de 28 septembrie, 2018.

Odata cu lansarea primului material discografic, 'Out of Myself' (2003), succesul pe care l-a avut in Polonia a adus formatiei Riverside un contract cu casa de discuri americana Laser’s Edge, dar si o colaborare cu pictorul Travis Smith (Dewin Townsend, Anathema).

Incepand cu cel de-al doilea album de studio al trupei, 'Voices in My Head', material lansat initial in Polonia (Mystic Production) apoi relansat international sub egida InsideOut, Riverside si-a inceput cariera in adevaratul sens al cuvantului, concertand in intreaga lume si inregistrand vanzari masive, iar 'Rapid Eye Movement' (2007), al treilea album de studio, a adus trupei o colaborare cu Dream Theater pentru segmentul european de turneu al legendarei trupe. 'Anno Domini High Definition' (2009), 'Shrine of New Generation Slaves' (2013) si 'Love, Fear and the Time Machine' (2015) nu au facut decat sa confirme faptul ca Riverside este o formatie cu o identitate extrem de speciala.

In 2016, chitaristul Piotr Grudziski a decedat in urma unui stop cardiac, iar compilatia 'Eye of the Soundscape', a devenit ultimul material inregistrat in formula clasica Riverside.

Cel mai recent album de studio al trupei, 'Wasteland', surprinde publicul cu un nou val de emotii puternice si acorduri magice de chitara.