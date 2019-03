VIDEO IRIS concertează pe 16 aprilie la Hard Rock Cafe

Cei prezenti in seara de 16 aprilie la Hard Rock Cafe vor asculta piesele care se bucura de cea mai mare popularitate, atat de pe noul album cat si din randul refrenelor deja consacrate.



Concertul se va derula sub motto-ul „Lumea toata e un circ”, titlu inspirat de albumul cu acelasi nume, lansat in octombrie 2018. Aceasta noua productie este o reinventare a trupei si ofera un nou suflu muzical ce se imbina perfect cu acordurile clasice marca IRIS, inspirand si cucerind noua generatie a publicului rock dar si sustinatori de-o viata ai formatiei. Albumul include 14 piese noi înregistrate de IRIS pe parcursul unui an de zile. Compoziţia aparţine membrilor trupei IRIS, iar versurile acestora sunt semnate de George Costinescu, Relu Marin, Sorin Poclitaru, Andrei Păunescu şi Liliana Ştefan.

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Diverta, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00), Beraria H, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, sediul librariei Libmag (Bulevardul I.C. Bratianu, nr. 6, Sector 3), Casa de balet si pe terminalele Selfpay din toata tara.Biletele au urmatoarele preturi:



- VIP: 89 de lei, cu loc la masa in fata scenei (doar 80 de locuri)

- Acces General: 59 de lei, cu loc la masa in sala

- Fara loc: 59 de lei



Online pe www.iabilet.ro, puteti plati cu cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde in tara.



IRIS sunt:



Costi Sandu - voce

Nelu Dumitrescu – tobe(membru fondator)

Cristi Dumitrescu - tobe

Andrei Balasa - chitara solo

George Costinescu - chitara bass

Relu Marin - clape

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: