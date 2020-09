VIDEO Cerbul de Aur 2020. Lidia Buble: „Când eram mică, pentru că noi nu aveam acasă televizor, mergeam prin vecini ca să urmăresc festivalul“

Printre numeroşii artişti care au urcat pe scena spectacolului omagiu Cerbul de Aur 2020 s-a numărat şi Lidia Buble, o artistă care a cucerit radiourile din ţară şi din străinătate cu hiturile ei.

„De Cerbul de Aur mă leagă multe amintiri din copilărie. Când eram mică, pentru că noi nu aveam acasă televizor, ca să urmăresc festivalul mergeam prin vecini, în special la Tanti Popa. Îi băteam la uşă şi o rugam să ne lase să ne uităm. Urmăream fascinată artiştii, iar anul acesta pentru mine este o onoare să deschid festivalul. Voi cânta melodia Luminiţei Dobrescu, «Of, inimioară!». Piesa aceasta am mai cântat-o într-un concert, alături de Andra. Cred că mi se potriveşte şi mi-a plăcut de la prima audiţie“, a povestit Lidia Buble.

„Deşi eram mică, două momente le-am ţinut minte de la Cerbul de Aur: melodiile interpretate de Luminiţa Dobrescu şi Corina Chiriac. Iubesc muzica de la Cerbul de Aur şi mi se pare că rezonez bine cu muzica mai veche. De altfel, Laura Stoica este artista mea de suflet şi de aceea îi cânt piesele în toate concertele mele din ţară.“, a adăugat ea.

Lidia Buble s-a apucat de învăţat spaniola

Chiar dacă artiştii au trecut printr-o perioadă grea din cauza crizei declanşate de pandemia de COVID-19, Lidia Buble spune cu optimism că a descoperit şi părţi bune la perioada de restricţie. Astfel, a folosit acest timp ca să se ducă acasă la părinţi, a stat prin studiouri la înregistrări şi a pregătit un album. Mai mult, s-a apucat si de studii.

„Mă gândesc foarte serios să lansez primul meu album în această toamnă. Am mai lucrat şi la piese pentru repertoriul internaţional. Mă bucur că piesa «La Luna» (n.r. Lidia Buble x Jay Maly x Costi - La Luna) are succes în America latină. Cam asta am făcut eu în pandemie. M-am apucat şi de studiat. Învăţ limba spaniolă, care îmi place foarte mult şi am învăţat să gătesc“, a mai spus cântăreaţa.