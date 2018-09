VIDEO Asaf Avidan şi-a întrerupt vacanţa special pentru a concerta la Bucureşti

„Ţine foarte mult la România, mai ales că bunicii săi se trag de aici”, a declarat Daniel Mitulescu, directorul festivalului, cel care l-a convins pe Avidan să înceapă mai devreme periplul său european. Muzicianul, cunoscut pe plan mondial mai ales în urma piesei „Reckoning Song (One Day)”, va urca pe scena de la Gara Regală Băneasa duminică, 9 septembrie, în ultima zi a festivalului care începe vineri şi care a ajuns deja la a opta ediţie.

Cântăreţ israelian de muzică folk-rock, Asaf Avidan s-a născut în Ierusalim, dar a crescut în Jamaica şi New York. Şi-a lansat E.P.-ul de debut, „Now that you’re leaving”, în 2006 după o despărţire dureroasă care i-a inspirat drumul muzical. A pornit o colaborare cu trupa The Mojos în concertele live.

Primul său album, “The Reckoning”, a fost lansat în 2008, urmat de „Poor Boy/Lucky Man” în 2009. Cu ajutorul casei de discuri Sony/Columbia cele două albume au fost relansate şi în Europa în 2010, respectiv 2011. În 2012, fragmente din melodia "Reckoning Song" au fost folosite de DJ Wankelmut pentru remix-ul "One Day" care a fost lansat ca single şi a devenit un hit internaţional care l-a împins pe Asaf în topurile din Germania, Austria şi Elveţia. În acelaşi an, Asaf Avidan şi-a lansat albumul “Different Pulses”, urmat în 2015 de al doilea album solo “Gold Shadow”, lansat în întreaga lume. După cel de al treilea album creat împreuna cu The Mojos, “Through the Gate”, ambele părţi au pornit proiecte pe cont propriu. Asaf Avidan şi-a croit drum prin lume cu o serie de concerte acustice, concept cu care a venit şi în România în 2014. Israelianul cu bunici români a fost foarte încântat să viziteze locurile în care ar fi putut trăi şi unde ar fi putut avea o altă viaţă.

Balkanik Festival a devenit unul dintre cele mai importante festivaluri de world music din Europa, apreciat internaţional de reviste de specialitate precum Songlines sau Folker, primind EFFE Label - Remarkable Festival pentru al treilea an consecutiv. Anul acesta, pe scena festivalului vor mai urca Yasmin Levy, Kroke, Light in Babylon, Manonera, Fanfara de la Valea Mare, Corina Sîrghi şi Taraful Jean Americanu.

Pe 7 septembrie, este programat un after party cu piscină, la Younivers Summer Club, alături de Fanfara de la Cozmeşti.

Sâmbătă, publicul îi va cunoaşte pe cei de la Light in Babylon, iar Manonera vor pune în scenă un show pregătit special pentru festival şi inspirat de muzicile lăutăreşti, muzicile romilor mai recent sedentarizaţi din România, muzicile de tango, flamenco şi Turk Halk Muzigi - muzicile de tradiţie orală din Turcia, cu extensie în Peninsula Balcanică.

Mult aşteptata Yasmin Levy (foto jos) va încheia seara de sâmbătă cu ladino (un amestec de muzică iudeo-spaniolă şi flamenco). Sâmbătă, atmosfera de la after party va fi una de litoral românesc din anii '90, cu Dan Ciotoi şi Formaţia Generic. Salvamarii vor fi nelipsiţi de la cele două after party-uri, unde publicul se va putea răcori în piscină după o zi şi-o noapte de dans.

Duminică, ultima seară de festival îi va aparţine lui Asaf Avidan, care îşi începe, la Bucureşti, turneul solo The Study on Falling.

Abonamentele permit accesul la toate evenimentele din festival pentru cele trei zile, la Gara Regală Băneasa şi Younivers Summer Club şi pot fi achiziţionate la preţul de 160 lei.