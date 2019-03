Urmările documentarului despre abuzurile lui Michael Jackson: după BBC, alte posturi de radio au scos de la difuzare piesele starului

O purtătoare de cuvânt a proprietarului a trei posturi de la Montreal - Francophone CKOI, Rythme şi English Language The Beat - a declarat pentru CTV: „Suntem atenţi la comentariile ascultătorilor şi la reacţiile cauzate de documentar“.

Christine Dicare, directorul departamentului de marketing şi comunicaţii, a adăugat că decizia se va aplica celor 23 de posturi de radio din Quebec care afectează peste cinci milioane de ascultători.

Recent, postul BBC Radio 2 a înlăturat piesele lui Michael Jackson din playlist-uri , decizie luată la puţin timp după ce Channel 4 anunţa că va difuza documentarul „Leaving Neverland“, potrivit The Telegraph . Conform The Sunday Times , BBC Radio 2 nu a mai difuzat niciun cântec de-ale lui Michael Jackson de sâmbata trecută. BBC a declarat: „Considerăm că fiecare piesă are propriile sale merite, iar deciziile pe care le luăm în diferite situaţii sunt întotdeauna relevante pentru public şi context“.