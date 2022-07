Untold transformă hotelul Radisson Blu din Cluj-Napoca într-un tărâm al magiei şi al experienţelor unice

Oaspeţii hotelului de 5 stele, în care s-au investit peste 22 de milioane de euro, se vor putea bucura de experienţe desprinse din magia şi universul unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume - Untold. Radisson Blu devine astfel primul hotel tematic din România.

Untold şi Radisson Blu vor să le ofere turiştilor care vin în Cluj-Napoca experienţe premium. Amplasat chiar în inima festivalului Untold, hotelul tematic le va oferi celor cazaţi acces la petreceri exclusiviste cu DJ, evenimente culinare inedite, cocktail bars cu băuturi special create pentru eveniment şi momente de răsfăţ şi relaxare.

În ceea ce priveşte facilităţile pe care hotelul tematic le pune la dispoziţie turiştilor se numără spaţii de beauty, unde pot beneficia de servicii de make-up and hair, zone de top-up pentru încărcarea cu bani a brăţărilor şi posibilitatea de a servi micul dejun la ore mai târzii. Atmosfera de sărbătoare va fi întreţinută la tot pasul de walking acts, cu acrobaţi în costume colorate.

Turiştii străini sunt cei mai curioşi să încerce experienţa unui hotel tematic. Cea mai spectaculoasă cameră a hotelului Untold a fost închiriată de un oaspete din Japonia.

Acesta a plătit peste 10.000 de euro pentru 4 nopţi de cazare. Printre surprizele pregătite de organizatori pentru turistul japonez se numără amplasarea unui pupitru de DJ în cameră.

Radisson Blu pune la dispoziţie 149 de camere în care oaspeţii se pot caza. Rezervările se pot face pe site-ul Untold.com şi pe https://www.radissonhotels.com/ro-ro/hoteluri/radisson-blu-cluj.

Ce artişti vezi vara aceasta la Untold?

Untold este unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume şi are loc, în 2022, între 4 şi 7 august, la Cluj-Napoca. La Untold 2022 îi vei putea vedea pe J Balvin, Dimitri Vegas and Like Mike, Alok, David Guetta, ATB, Don Diablo, Hardwell, Alok, Morten, Kygo, Steve Aoki, Lost Frequences, Tujamo, Paul Kalkbrenner, Above and Beyond, Borgore, Dub Fx şi Woodnote şi mulţi alţii.