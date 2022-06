Abonamentul Genius la livrare gratuită şi oferte exclusive în 4 aplicaţii poate aduce noilor clienţi un abonament gratuit nelimitat la toate cele 4 zile de UNTOLD. Toţi cei care îşi fac abonament Genius în perioada 27 iunie-16 iulie, pot câştiga 500 de invitaţii duble, 25 de abonamente pentru două persoane, în fiecare zi, prin tragere la sorţi.







În plus, pentru clienţii care au deja un abonament Genius şi urmăresc paginile de Facebook şi Instagram ale celor 4 aplicaţii, eMAG, Tazz, Fashion Days şi Freshful, Genius pune la bătaie, în perioada 4-13 iulie, 50 de invitaţii VIP duble, în posesia cărora pot intra tot prin tragere la sorţi.

“După doi ani de pandemie, oamenii sunt dornici de experienţe împreună, astfel că ne bucurăm că Genius le poate îndeplini dorinţa de a merge la Untold şi de a împărtăşi această experienţă alături de cineva drag. Pentru cei care au deja un abonament Genius activ, participarea la cel mai mare festival de muzică din România este unul din beneficiile exclusive de care se pot bucura. Pentru cei care devin abonaţi acum, Genius face ca amintirile să fie durabile, oferindu-le acces la un festival de shopping nelimitat pe un an de zile, în toate cele patru aplicaţii, la milioane de produse de orice fel, fie că vorbim de restaurante sau fashion, fie că de produse alimentare sau produse pentru casă şi grădină”, a declarat Andrei Şercanean, VP ecommerce services eMAG.





Costul unui abonament pentru toate cele patru platforme este de 8,25 de lei/lună, adică 99 de lei plătibil anual, indiferent de numărul de comenzi plasate.





’’În ultimii ani, Genius a răspuns cel mai bine la nevoile oamenilor, ajutându-i să adopte un nou stil de shopping. Datorită acestui lucru, dar şi datorită sinergiei echipelor noastre, suntem foarte încrezători că acest parteneriat va aduce bucurie fanilor Untold, care vor putea încerca întreaga experienţă pe care Genius le-o poate oferi. Le promitem că acesta este doar începutul, urmând să anunţăm mai multe beneficii. Genius, welcome to the magic universe of UNTOLD!’’, a declarat Bogdan Rădulescu, Head of Partnership UNTOLD.





UNTOLD 2022





La UNTOLD 2022 îi vei putea vedea pe J Balvin, David Guetta, Don Diablo, Hardwell, Alok, Morten, Kygo, Steve Aoki, Lost Frequences, Tujamo, Paul Kalkbrenner, Above andBeyond, Borgore, Dub FX & Woodnote şi mulţi alţii. Detalii pe untold.com.





Festivalul UNTOLD va avea loc în perioada 4-7 august la Cluj-Napoca.