Un român a ajuns în semifinalele „Spain's got talent“ şi a ridicat publicul în picioare cu o piesă rap despre identitatea spaniolă şi condiţia de imigrant român VIDEO

Pe numele real Maxi Nica, El Rumañol a cucerit juriul şi publicul emisiunii „Spain’s got talent“ cu o piesă în care vorbeşte despre unitatea Spaniei, în timp ce Barcelona e dezbinată de proteste violente, după ce liderii separatişti catalani au fost condamnaţi la ani grei de închisoare. „Băiatul ăsta poate schimba lumea“, a declarat cel mai critic membru al juriului.

Povestea lui Maxi Nica a fost documentată de jurnaliştii Elena Stancu şi Cosmin Bumbuţ şi publicată pe Libertatea.ro şi Teleleu.ro.

El Rumañol a ajuns în Spania în 1995, la vârsta de 8 ani, alături de fratele său mai mare şi de tatăl lor, care a minţit familia şi prietenii că pleacă într-o vacanţă. O vacanţă din care nu aveau să mai revină. S-au stabilit în localitatea Castellón de la Plana.

Tatăl s-a angajat în construcţii, iar pe Maxi l-a înscris la şcoală. Era singurul copil român din clasă şi nu i-a fost uşor. Maxi şi familia lui primeau haine de la Caritas, organizaţia filantropică a Bisericii Catolice, iar ceilalţi copii îşi băteau joc de el pentru că purta mereu aceleaşi tricouri. „Puto rumano, vete a tu país“ (Român nenorocit, du-te în ţara ta), îi spuneau.

Maxi învăţa bine şi a primit o bursă la Colegiul Mater Dei din Castellón, o şcoală privată unde merg copiii din familii înstărite. A fost primul elev român acceptat acolo şi a rezistat doar patru luni, pentru că era ţinta bătăii de joc. Pe la 16-17 ani, Maxi a început să riposteze în versuri la insultele colegilor şi astfel a devenit popular. La 18 ani, Maxi s-a mutat singur şi a început să lucreze. În prezent, este programator şi, în timpul liber, cântă despre viaţa imigranţilor români din Spania, sperând ca într-o zi să poată trăi doar din muzică.

În urmă cu un an şi-a luat numele de scenă El Rumañol, o expresie a identităţii lui amestecate: rumano şi español. Are un canal de YouTube unde îşi postează melodiile: Little Romania (cum i se spune oraşului Castellón de la Plana, unde trăiesc 14.000 de români), Copiii diasporei, Soy Rumañol, Mi Vida. După alegerile europarlamentare din mai 2019, el a compus o piesă dedicată românilor din diaspora care nu au putut vota, iar clipul a devenit viral.