Un cântăreţ a murit în timp ce concerta: „S-a oprit, şi-a cerut scuze şi a închis ochii“

Olney era implicat într-un dialog muzical cu cântăreaţa Amy Rigby. Aceasta a descris, pe Facebook, ultimele lui momente: „Olney era în mijlocul celei de-a treia piese când s-a oprit, şi-a cerut scuze şi a închis ochii“. Aceasta a explicat că s-a încercat resuscitarea, însă artistul folk era deja mort.

Aparent, cântăreţul a suferit un atac de cord în timpul concertului din Santa Rosa Beach, deşi iniţial spectatorii şi ceilalţi cântăreţi au crezut că doar a făcut o pauză. Ulterior, când şi-au dat seama de gravitatea situaţiei, l-au întins pe scenă şi au încercat să îl salveze.

Singer-songwriter David Olney died onstage last night, 18 January 2020, at the 30A Songwriter Festival in South Walton, Florida. Amy Rigby writes: “Olney was in the middle of his third song when he stopped, apologized and shut his eyes...” He was 71.@ChiReviewPress pic.twitter.com/s05xgHLlR9