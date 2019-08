Turneul lui Ed Sheeran, cel mai de succes din toate timpurile: ce încasări uriaşe a generat

Turneul „Divide“, început de Ed Sheeran pe 16 martie 2017 şi încheiat pe 26 august 2019, este cel mai de succes din toate timpurile, devansând serii de concerte ale trupelor U2, Guns N’ Roses şi The Rolling Stones, potrivit revistei Forbes, citată de News.ro.

Cântăreţul a susţinut în acest turneu 260 de concerte, pe şase continente, pentru care au fost cumpărate 8,9 milioane de bilete şi care au generat încasări totale de 775,6 milioane de dolari.

Cele mai multe bilete au fost vândute pentru concertele din Australia şi Noua Zeelandă.

Turneul a fost încheiat în Ipswich, localitatea natală a lui Sheeran, unde artistul a anunţat la finalul concertului că va lua o pauză de la muzică : „Ne vedem peste doi ani“.

Ed Sheeran a concertat anul acesta şi la Bucureşti, pe Arena Naţională.

„No.6 Collaborations Project“, cel mai nou album al lui Ed Sheeran, al patrulea al cântăreţului, a fost lansat în luna iulie şi cuprinde colaborări cu Justin Bieber, Stormzy, Eminem, 50 Cent şi Cardi B, între alţii. El a stabilit un record de streaming pe Spotify, cu 69 de milioane de ascultători într-o lună şi a debutat pe primul loc în Billboard 200. Cântăreţul englez Ed Sheeran a fost cel mai difuzat artist la radiourile britanice, pe parcursul anului trecut.

U2 a deţinut recordul de încasări din turnee timp de opt ani. Trupa irlandeză a câştigat 735,3 milioane de dolari de pe urma „360 Tour“ din 2009 până în 2011.

În topul încasărilor generate de turnee grupul american Guns N’ Roses s-a clasat pe locul al treilea, cu „Not In This Lifetime...“ (început în 2016), cu 561,1 milioane de dolari. Trupei îi urmează The Rolling Stones, cu „A Bigger Bang“ (2005-2007), cu 558,2 milioane de dolari, şi Coldplay, cu „A Head Full of Dreams“ (2017), cu 523 milioane de dolari.

