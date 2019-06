Trupa Whitesnake revine la Bucureşti - program şi reguli de acces

Accesul în incinta Arenelor Romane se face începând cu ora 19.00 iar concertele încep la ora 20.00. Concertul are loc în aer liber.

Accesul se face după cum urmează:

Pentru biletele „cu loc“, accesul se face doar prin parc, prin lateralele arenei.

Pentru biletele de pe Teren, accesul se face pe la porţile de jos din parc ale Arenelor Romane.

Accesul copiilor sub 7 ani este gratuit doar in zona Teren dar insotiti de un adult care are bilet.

Este interzis accesul cu: sticle, conserve, mâncare sau băuturi de orice fel; artificii, arme, obiecte periculoase; obiecte cu laser (ex. pointere, brichete cu laser); umbrele, foto/video profesionale sau semiprofesionale (cu obiectiv detaşabil); aparate de inregistrare audio-video profesionale sau semiprofesionale; animale de companie.

Persoanele cu probleme de ordin medical trebuie să aibă asupra lor dovezi clare pentru a putea intra la concert cu medicamentele necesare.

La intrare, toţi participanţii vor fi percheziţionaţi de către agenţii de securitate.

PROGRAM

Open Doors: 19:00

Siska: 20:00

Whitesnake: 21:00

Accesul copiilor sub 7 ani este gratuit doar în zona Teren, dar însoţiţi de un adult care are bilet. Accesul minorilor sub 14 ani se face doar pe bază de bilet şi doar dacă aceştia sunt însoţiţi de către un adult posesor de bilet valid.

Categorii de bilete

- Accesul in spatiul de eveniment va fi permis unei singure persoane pe baza biletului valid, o singura data. Biletul in baza caruia se va face accesul va trebui pastrat pe toata durata concertului.

- Parasirea perimetrului Arenelor Romane, dupa validarea biletului de acces, va fi strict interzisa. Persoanele care doresc sa paraseasca zona de eveniment o pot face, dar la iesire bratara le va fi rupta si daca doresc sa intre din nou, vor trebui sa-si cumpere alte bilete.

- Categoria VIP - Bilete cu loc in sectoarele K, E, J sau F

- Categoria Teren - Bilete fara loc, in fata sceneie pe teren

- Categoria Acces General - Bilete cu loc in sectoarele J, F, I, G sau H

BILETE:

Biletele se gasesc pe www.iabilet.ro si in reteaua iabilet.ro/retea : Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Hard Rock Cafe, Beraria H, Expirat Halele Carol (18-22h), Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, in Statiile de Plata SelfPay si pe aplicatiile de IOS si Android iaBilet dar si in ziua concertului la intrare in limita locurilor disponibile, la urmatoarele preturi:

- VIP (cu loc) - 319 lei in earlybird, 349 lei in presale si 370 la intrare + taxe 10 lei

- Teren (fara loc, in fata scenei) - 229 lei in earlybird, 259 in presale si 270 la intrare + taxe 10 lei

- Acces General (cu loc) - 139 lei in earlybird, 159 lei in presale si 170 lei la intrare + taxe 10 lei



Un eveniment Metalhead powered by RockFm.

