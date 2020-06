Trupa Vama organizează o petrecere online pentru absolvenţii promoţiei 2020. Chirilă: „Pentru prima dată în istoria formaţiei, vom face şi dedicaţii“

Absolvenţii promoţiei 2020 sunt invitaţi la o petrecere adaptată vremurilor. Este vorba despre o petrecere organizată în mediul virtual de trupa Vama pentru tinerii care nu s-au putut bucura în acest an de baluri şi festivităţi de final de liceu sau facultate.

„Va avea loc joi, 18 iunie, sunt mai multe streamuri, canalul nostru de Youtube - Vama, Facebook-ul meu, Pro TV Plus. Ne-am gândit cumva că e un eveniment foarte important pentru două categorii, pentru elevii care termină clasa a XII-a şi studenţii. Ei încheie o etapă foarte importantă şi nu au parte de un „la revedere“ cuvenit, fără îmbrăţişări, fără petreceri, după o perioadă foarte grea prin care am trecut toţi, dar mai ales ei. Trebuie să pleci cu o amintire de aici. Cineva îmi spunea că «asta e o generaţie care e prezentă foarte mult online şi că n-are nevoie de această despărţire, aşa cum am avut noi». Eu nu cred aşa ceva, eu cred că e frustrant ca tu să termini liceul sau facultatea şi să nu poţi să te întâlneşti cu toţi pentru a-ţi lua rămas bun. Mai ales că în liceu se creează nişte relaţii de prietenie foarte puternice, chiar şi cu profesorii care ţi-au marcat în mod pozitiv existenţa“, a declarat Tudor Chirilă la Ştirile Pro TV.

Despre cum va arăta petrecerea, artistul a explicat: „În principiu, vrem să fie interactivă, în sensul că va exista un concert, vom cânta pentru toţi aceşti absolvenţi, dar va fi şi ca o emisiune de televiizune cu muzică, în sensul că vom încerca să transmistem emsajele lor şi chiar îi invităm pe toţi, elevi, studenţi, profesori să ne trimită mesajele lor, ca să-i putem conecta unii cu alţii, că e un gînd, că e o dedicaţie, un mesaj de rămas bun. Categoric ei vor fi vedetele, noi suntem doar cu muzica şi dansul (râde)“.

Întrebat dacă vor cânta doar piese Vama, Chirilă a răspuns: „Orice, sigur că vom cânta şi piese Vama şi piese Vama Veche, vom cânta şi „Am doar 18 ani“ şi „Gaudeamus“, varianta rock a trupei şi da, muzica va trebui să-i ridice de pe scaune oriunde s-ar afla. Şi, pentru prima dată în istoria formaţiei, vom face şi dedicaţii (râde). Vom încerca să intrăm şi în direct cu tinerii, prin platformele disponibile, în timpul concertului, vom face şi un moment de selfie şi de karaoke cu toată lumea. Vom aduce profesori şi sper că vom aduce şi câteva persoane publice care să-şi povestească amintirile şi experienţele, să «ciocnim» generaţiile. Orice ca să putem să dăm un sentiment pozitiv, cred că cei mai mulţi dintre elevi şi studenţi se simt singuri în acest moment. Încercăm să-i punem împreună şi să vadă că ne gândim la ei. Niciun fel de pandemie nu trebuie să strice această ceremonie, fie ea şi online“.

Elevii şi studenţii, fără petreceri şi ceremonii de absolvire