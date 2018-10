Trupa U2 foloseşte imagini de la protestele din Bucureşti în concertele sale

Imaginile apar în trimul montajului melodiei „Pride (In the Name of Love)”.

Pe 8 octombrie, în timpul unui concert susţinut la Amsterdan, pe ecranul uriaş din spatele scenei s-a putut vedea steagul României şi mulţimea de protestatari care ieşise pe străzile Bucureştiului.

În imagini mai apar şi scene de la alte proteste unde forţele de ordine au intervenit împotriva manifestanţilor din Marea Britanie, Polonia, Ucraina, Grecia sau Italia. De la secunda 49 a videoclipului apare o imagine de la un protest #Rezist din Bucureşti.