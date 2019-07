Trupa românească Gramofone, alături de FiRMA, în deschiderea concertului Bon Jovi de la Bucureşti VIDEO

Gramofone, una dintre cele cinci trupe selectate să cânte la evenimentul Romanian Music Export, a debutat discografic în 2017, cu „Confessions from the Belly of the Beast“.

Trupa este alcătuită din Andrei Mardar (voce), Tibi Ionescu (bas), Cristi Nicoară (tobe), Vlad Dumitrescu (chitară) şi Paul Drăguşin (clape).

„Totul a început odată cu lansarea albumului nostru «Confessions from the Belly of the Beast» în 2017. Albumul, împreună cu cele mai recente single-uri (Mr. Government şi Heart & Soul) ilustrează frământările omului modern şi realităţile distopiei în care trăim (...). Trebuie să ne facem auziţi, să trezim oamenii la realitate, să le oferim genul de muzică de suflet fără să neglijăm esenţă mesajului care se resimte puternic cu fiecare vers. Hai să facem muzică de suflet şi care să transmită un mesaj cu care rezonăm“, au declarat reprezentanţii trupei.

Bilete pentru concertul Bon Jovi pot fi cumpărate din reţeaua Eventim, la următoarele categorii de preţuri:

Acces General – 230 lei

Golden Circle – 380 lei

Diamond Circle – 600 lei

Tribuna VIP – 750 lei

Silver VIP Experience Package – 777.15 lei

Diamond VIP Experience Package – 1,114.12 lei

Platinum VIP Experience Package – 1,929.35 lei

Ultimate VIP Experience Package – 2,445.65 lei

Turneul „This House Is Not For Sale“ al trupei Bon Jovi a ajuns în Europa pe 31 mai, iar concertul de la Bucureşti va încheia această serie de show-uri.

Bon Jovi cântă în formula: Jon Bon Jovi (voce, chitară), David Bryan (clape), Tico Torres (baterie), Hugh McDonald (bas), John Shanks (coproducător), Everett Bradley (multi-instrumentist) şi Phil X (chitară).

Acesta va fi al doilea concert susţinut de grupul rock la Bucureşti. Bon Jovi a mai cântat în Piaţa Constituţiei în luna iulie a anului 2011.

„This House Is Not For Sale“ este cel mai recent material de studio lansat de trupă - cel de-al 13-lea album. Discul a fost lansat pe 4 noiembrie 2016 prin intermediul casei Islands Records şi a ajuns pe primul loc în topul Billboard în a doua săptămână după lansare.

„În 2011, Jon Bon Jovi a fost pur şi simplu extaziat de public şi de organizare încât a oferit pe lângă cele două ore de concert încă alte 60 de minute de vis! Au fost clipe de neuitat pentru toţi! Piaţa Constituţiei a devenit pentru Bon Jovi un loc cu adevărat special. Celebra scenă a fost imortalizată prin fotografia ce a făcut înconjurul lumii: Jon Bon Jovi cu braţele întinse în faţă a 60.000 de oameni care-l idolatrizau şi Casă Poporului. Vom repeta povestea magică de acum opt ani! Mulţumim, tuturor“, a declarat Denise Săndulescu, CEO D&D East Entertainment.

Trupa Bon Jovi a fost înfiinţată în 1983 de solistul Jon Bon Jovi, clăparul David Bryan şi toboşarul Tico Torres. Formaţia americană a lansat 13 albume de studio, care au fost vândute în peste 130 de milioane de copii pe plan mondial, şi a fost recompensată cu numeroase premii şi distincţii muzicale, inclusiv un premiu Grammy şi două American Music Awards.

Din formula originală au făcut parte chitaristul Richie Sambora, care a părăsit grupul în 2013, pentru a urma o carieră solo, şi basistul Alec John Such, care a fost dat afară din trupă în 1994. În 2018, Bon Jovi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Despre FiRMA

FiRMA este o formaţie românească de rock alternativ, fondată în 2001, şi este considerată un pioner al rockului alternativ din România. După nominalizările la MTV European Music Awards 2004 la categoria Best Romanian Act şi MTV Romanian Music Awards pentru Best Rock Band din 2005, Firma devine prima trupa românească nominalizată la o secţiune internaţională. Firma a reuşit să ajungă printre cele trei finaliste ale categoriei, devansând alţi 15 artişti, printre care şi Sunrise Avenue (Finlanda) şi The Klaxons (Marea Britanie). Datorită apariţiei la acest eveniment, Firma s-a bucurat de aprecierile unor artişti precum Wyclef Jean, Snoop sau Foo Fighters.

Peste puţin timp, Firma a reuşit o performanţă remarcabilă, devenind prima formaţie românească care a intrat în playlist-ul cunoscutului post muzical VH1 Europe, cu videoclipul piesei „Baby Is Crying“, primul extras pe single de pe albumul „Exit“. În octombrie 2014, după 7 ani de absenţa, trupa Firma a revenit pe scenă muzicală cu un nou album, intitulat „Descântece“.

Pe 19 mai 2017, FiRMA definitivează dublul album „Descântece“ şi lansează cel de-al doilea volum. În decembrie 2018, FiRMA lansează un nou material, albumul „Poezii Alese.Vol I“, o coproducţie FiRMA - Radio România, prin editura Casa Radio. Acest proiect discografic reuneşte un set de nouă piese compuse de Daniel Rocca pe versurile poeţilor români, clasici şi contemporani.

