Trupa Boney M. feat. Liz Mitchell va concerta la Sala Palatului din Bucureşti, anul viitor

Grupul va interpreta hit-uri precum „Sunny", „Daddy Cool", „Raputin", „Ma Baker", „Rivers of Babylon", „Brown Girl in the Ring, „Belfast" şi „Malaika".

Biletele sunt disponibile online: 399 lei – VIP, 189 lei - categoria I şi 139 lei - categoria a II-a.

Boney M. a fost unul dintre puţinele formaţii muzicale occidentale care au devenit populare în regiuni precum Africa, Iran, Asia de Sud-Est şi Europa de Est. Formaţia are peste 150 de milioane de albume vândute în toată lumea şi zeci de single-uri.

Membrii originali ai grupului au fost: Liz Mitchell, Marcia Barrett, Maizie Williams şi Bobby Farrell, menţionează organizatorii.

În cadrul concertului va fi şi un invitat surpriză, care va fi prezentat în curând.