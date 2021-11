Trupa Arctic Monkeys vine în România. Britanicii vor cânta la Summer Well 2022

Biletele sunt disponibile pe site-ul summerwell.ro. Un abonament costă 375 lei.

Conform anunţului de pe pagina de Facebook a evenimentului, primii artişti confirmaţi la a 11-a ediţie a festivalului sunt britanicii de la Artic Monkeys. Muzicienii au anunţat că vor cânta şi la Sziget Festival Official, Zurich Openair (official), Rock en Seine, Cala Mijas şi Kalorama Lisboa.

Formaţia rock Arctic Monkeys a fost înfiinţată în 2002, în High Green, o suburbie a oraşului Sheffield. Membrii trupei sunt: Alex Turner, Jamie Cook, Nick O'Malley, şi Matt Helders. Fostul membru Andy Nicholson a părăsit trupa în 2006, la scurt timp după lansarea albumului de debut.

Arctic Monkeys a avut succes cu primul lor single „I Bet You Look Good on the Dancefloor”, care a ajuns pe primul loc în UK Singles Chart. Primul lor album „Whatever People Say I Am, That's What I'm Not”, lansat pe 23 ianuarie 2006, a fost la acea vreme albumul de debut care s-a vândut cel mai rapid în istoria muzicii britanice. A fost recompensat cu premiile Mercury 2006 şi BRIT 2007 pentru „cel mai bun album britanic”.

Cel de-al doilea album al trupei, „Favorite Worst Nightmare”, a fost lansat pe 23 aprilie 2007, şi a fost vândut în peste 225.000 de exemplare în săptămâna de lansare şi nominalizat la Mercury Prize 2007.

Trupa a fost nominalizată şi la 5 premii Grammy.